ROMA (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1 e conquista la sua decima vittoria in carriera. Il neo-campione del mondo precede con un margine di oltre 30″ l’altra Mercedes di George Russell, vittima di problemi sulla sua monoposto; completa il podio la McLaren di un ottimo Oscar Piastri che entra in top 3 per la seconda gara di fila. Max Verstappen, a bordo della sua Red Bull, recupera due posizioni rispetto alla griglia di partenza, ma deve accontentarsi di un quarto posto davanti a Lando Norris. Per l’olandese, dunque, si interrompe la serie di nove podi consecutivi. Giornata amara per la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che chiudono rispettivamente in sesta e settima posizione. Isack Hadjar, dopo un ottimo sabato di qualifiche, scivola all’ottavo posto; completano la top 10 la Racing Bulls di Liam Lawson e l’Audi di Gabriel Bortoleto. La prossima settimana andrà in scena il gran finale di stagione ad Abu Dhabi.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).