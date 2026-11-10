Android Auto smette di funzionare con due versioni di Android

(Adnkronos) – Il ricambio generazionale dei requisiti software di Google compie un ulteriore passo in avanti. Dopo aver archiviato il supporto per Android 6 nel 2022 e per Android 8 nel 2024, il gruppo di Mountain View ha alzato nuovamente l'asticella per l'integrazione con i sistemi di bordo, ufficializzando Android 11 come versione minima richiesta per utilizzare Android Auto tramite connessione USB. La modifica, recepita direttamente all'interno delle pagine di supporto della piattaforma, sancisce la fine della compatibilità per Android 9 Pie e Android 10. La decisione chiude la fase di transizione iniziata lo scorso ottobre, quando sui telefoni fermi alle versioni precedenti erano comparsi i primi messaggi di avviso che segnalavano la prossima interruzione del servizio. Il provvedimento colpisce in modo definitivo diversi dispositivi di largo successo commerciale rimasti privi di aggiornamenti ufficiali ad Android 11, tra cui Samsung Galaxy S9, Galaxy Note 9 e Sony Xperia XZ2 Compact. Con le prime segnalazioni di blocco effettivo già riscontrate dagli utenti, l'accesso alle funzionalità dell'infotainment richiede necessariamente il passaggio a un firmware più recente oppure l'adozione di un terminale di generazione successiva.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)