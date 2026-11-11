Allarmi bomba, Guerini: “Aggressione a nostra società, capire se rivendicazioni reali o depistaggi”

(Adnkronos) – “Questi attacchi segnalano che c’è una volontà, da parte di gruppi diversi, di agire sulle nostre società, creare allarme e confusione. È un pezzo della guerra cognitiva”. Lo ha affermato Lorenzo Guerini, deputato Pd e presidente del Copasir, intervenendo a 'Point Break– Il punto di rottura', il programma di San Marino Rtv condotto da Monica Giandotti e Daniele Ruvinetti, sull’emittente diretta dal direttore generale Roberto Sergio. “Il processo di attribuzione è molto complicato –ha sottolineato quindi – bisogna capire se le rivendicazioni siano reali oppure siano depistaggi. Certamente è un’aggressione alle nostre società, al nostro senso di sicurezza e al nostro vivere normale”. "Il presidente Antonio Costa, nella sua qualità di presidente del Consiglio europeo", potrebbe rappresentare l’Europa nei negoziati per la pace in Ucraina. “Ma in questo momento sarei molto più contento se si giungesse a individuare un inviato europeo, piuttosto che individuare una persona di mio gradimento”, ha affermato ancora Guerini aggiungendo in riferimtno al programma del centrosinistra: “Il sostegno all’Ucraina è una linea rossa per noi. Per trovare una quadra cederemo su qualche altro punto, ma non su questo”. Riferendosi poi più in generale alle minacce della Russia “sicuramente -ha evidenziato il presidente del Copasir- c’è una pressione russa importante sulle nostre opinioni pubbliche, che mira, da un lato, a testare le capacità tecniche di reazione della Nato e, dall’altro, a verificare come reagiscono i sistemi politici e le opinioni pubbliche. Bisogna essere molto prudenti e credo che abbia fatto bene la Nato a classificare gli episodi verificatisi come incidenti. Io penso che bisogna far capire a Putin che c’è una linea rossa che non può essere oltrepassata e dobbiamo essere noi stessi capaci di non far salire ulteriormente la tensione. Se il negoziato per l’Ucraina riesce a far registrare passi in avanti – ha concluso Guerini – questo può portare a un allentamento della tensione anche tra Russia ed Europa”. “Rispetto Carlo Calenda e le sue battaglie, ma secondo me non andrà con nessuno, rimarrà da solo”, ha poi ha affermato .

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