Un’edizione record, con circa 3.300 iscritti nelle varie distanze previste, 68 nazioni diverse rappresentate e quasi il 40% di atleti stranieri. Numeri che non si erano mai visti alla Maratona di Palermo, che domenica 15 novembre 2026 ha spento 31 candeline. Una festa dello sport cui hanno preso parte anche quattro nostri atleti.

A cominciare da Mark Jansen (nella foto in evidenza), che ha corso sulla distanza regina di 42 chilometri e 195 metri, ottenendo il suo nuovo primato personale, con il tempo di 3 ore, 27 minuti e 50 secondi, e classificandosi al 12º posto di categoria. Ottime prestazioni anche per il resto della spedizione serradifalchese, sulla distanza di 21 chilometri e 97 metri: 17ª di categoria Chiara Asaro (1 ora, 58 minuti e 29 secondi), 5ª Soraya Cipollina (con precedente record personale demolito: 2 ore, 5 minuti e 27 secondi), 30ª Vanessa Pilato (anche lei al suo nuovo primato personale: 2 ore, 14 minuti e 47 secondi) e 151º Salvatore Citrano (2 ore, 44 minuti e 6 secondi).