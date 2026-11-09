Al via Jazz’Inn Capitale dove soluzioni concrete e tecnologia sono al servizio di società e territori

(Adnkronos) – A Roma, dal 10 al 13 novembre alla Casa dell’Architettura – Acquario Romano, grandi e piccole imprese dialogano insieme con istituzioni, innovatori e mondo accademico, per portare nel cuore del Paese problemi e soluzioni reali da tutta Italia, trovando competenze, tecnologie e alleanze, per costruire risposte applicabili e servizi efficienti per i cittadini. Centro di tutto è Jazz’Inn Capitale, il laboratorio di open innovation, promosso da Fondazione Ampioraggio, che porta al confronto le sfide di 48 'Case Giver', realtà che mettono a disposizione dei tavoli di lavoro, esigenze e progetti da sviluppare. L’iniziativa – preceduta dal Welcome Day del 9 novembre a Palazzo Valentini che vedrà intervenire tra gli altri Valeria Baglio, Riccardo Corbucci, Giovanna Ruggiero, Gabriella Coluccelli, Marialuisa Forte, Leandro Aglieri e Fabio Fasolino, con le conclusioni di Antonella Melito – è realizzata in collaborazione con Roma Capitale e con il coinvolgimento della Città Metropolitana di Roma Capitale, e nasce dalla sinergia con la Commissione Innovazione Tecnologica e Statuto di Roma Capitale. Previsti, nelle giornate di laboratorio, gli interventi del sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, di Nicola Zingaretti, del presidente ASVIS Enrico Giovannini, del Cavaliere Gianluigi Viscardi, di Ernesto Ciorra, Maria Cristina Origlia e Giada Susca. Alla base di Jazz’Inn c’è un servizio da migliorare, un territorio da valorizzare, un progetto da sviluppare che cerca idee, competenze e partner con cui affrontarle e realizzarle. Un obiettivo alto, una sfida per il futuro dell’innovazione che Jazz’Inn ha lanciato, raccolto e, in dieci anni di attività dimostrato essere possibile, anche alla luce dei risultati che ad oggi hanno avuto una ricaduta di 100 milioni i di euro sul territorio nazionale. Cinque aree in particolare, tra i casi già realizzati e in programma ai tavoli da lavoro, mostrano come il tema del decennale, 'Umanità Aumentata – Persone oltre la Tecnologia', si traduca nelle scelte di chi amministra, produce e opera nei territori nell’applicazione di innovazioni in funzione delle necessità della persona e della società.

Transizione energetica, economia circolare

Le comunità energetiche rinnovabili possono diventare un’infrastruttura sociale, capace di affiancare alla produzione e alla condivisione di energia, nuove forme di partecipazione e collaborazione nei territori. E' su questa prospettiva che Banca Etica concentra il proprio contributo a Jazz’Inn Capitale, inserendo le Cer (Comunità energetiche rinnovabili) tra gli strumenti della transizione energetica ed ecologica e di un modello di sviluppo sostenibile e partecipato. La banca riferisce di seguire oltre 150 Cer sul territorio nazionale e di avere in lavorazione un volume di credito superiore a 35 milioni di euro, destinato a comunità, terzi produttori e prosumer, ossia soggetti che producono e consumano energia. Il modello combina soluzioni di credito dedicate, coordinamento tecnico e commerciale e una rete di collaborazioni nazionali e territoriali. Ne fanno parte il progetto Respira.coop, con Legacoop e Coopfond, e i rapporti con èNostra, Free Luce e Gas e Italia Solare. La proposta portata al confronto mette in relazione strumenti finanziari, competenze tecniche e organizzazione delle comunità: tre elementi necessari perché la transizione energetica produca benefici ambientali e rafforzi la coesione locale. Vuole rendere più efficienti edifici, illuminazione pubblica e mobilità, intervenendo anche sui processi che ne sostengono la gestione, la Retrofit innovation challenge di City Green Light – controllata da Igneo Infrastructure Partners – che affronta la transizione urbana attraverso quattro ambiti di lavoro con l’obiettivo di migliorare sia le infrastrutture sia la capacità operativa di chi le amministra. Il primo ambito riguarda gli edifici: digitalizzare e accelerare audit energetici, studi di fattibilità e accesso agli incentivi, rendendo più precisa la misurazione dei risparmi e più efficace la manutenzione. Il secondo punta sulla rete di illuminazione pubblica, da valorizzare come piattaforma per servizi intelligenti, sicurezza, qualità ambientale e supporto alle decisioni. La terza direttrice interessa la sosta e la mobilità sostenibile e la sfida è rendere più efficiente la gestione dei parcheggi e più semplice il loro utilizzo, integrandoli con ricarica elettrica e mobilità condivisa, per arrivare fino alla quarta che attraversa l’intera organizzazione. Ricerca applicata, trasferimento tecnologico e formazione sono gli strumenti con cui invece la Ssip (Stazione sperimentale per l’Industria delle pelli e delle materie concianti) accompagna la trasformazione dell’industria conciaria e dei materiali circolari. Il contributo presenta l’attività dell’organismo di ricerca nazionale, più che una singola iniziativa progettuale, e individua nella tutela ambientale il principio guida dell’innovazione di prodotto e di processo. Le priorità comprendono circolarità dei processi, riduzione dell’impatto ambientale, tracciabilità e valorizzazione dei sottoprodotti.

Accessibilità e servizi pubblici

Iscrivere un figlio al nido, richiedere la mensa o il trasporto scolastico può diventare un percorso complesso per chi incontra difficoltà linguistiche, ha poca familiarità con il digitale o fatica a comprendere il linguaggio amministrativo. Il Comune di Cinisello Balsamo propone di affrontare questi ostacoli con 'Da AI Casa a AI Sociale', estendendo l’assistenza dell’intelligenza artificiale ai servizi comunali a domanda individuale di carattere socioeducativo. Il punto di partenza è ACasa, progetto che unisce sostegno sociale e innovazione nelle case popolari: in quattro caseggiati della sperimentazione sono state sviluppate funzionalità di intelligenza artificiale per facilitare le richieste e le segnalazioni degli inquilini all’Ente. L’estensione a tutto il patrimonio abitativo comunale è indicata come primo passaggio verso un modello più ampio, rivolto soprattutto alle persone fragili. L’obiettivo è aiutare le persone a esprimere il bisogno nella propria lingua e a preparare le domande, mantenendo la conferma dell’utente, il supporto degli operatori e le decisioni in capo agli uffici. Per proseguire, l’amministrazione cerca altri enti con cui sperimentare, partner per integrazioni e componenti riutilizzabili e finanziatori per estensione e accompagnamento degli utenti. Ridurre le barriere linguistiche che possono ostacolare il rapporto con i servizi pubblici e l’accesso alla tutela è anche l’obiettivo del progetto Mediatore Linguistico, presentato da Inail nel quadro della partecipazione a Jazz’Inn Capitale 2026. L’iniziativa interpreta l’innovazione come strumento per avvicinare l’Istituto alle persone, tenendo conto delle loro esigenze, capacità e fragilità. La trasformazione digitale viene quindi collegata all’evoluzione dell’organizzazione e delle competenze, con la finalità di offrire servizi più semplici, accessibili, inclusivi e personalizzati. Il confronto con organizzazioni pubbliche e private a Jazz’Inn è presentato come occasione per condividere competenze e costruire soluzioni comuni. In uno scenario segnato dalla diffusione dell’intelligenza artificiale, Inail richiama la responsabilità della pubblica amministrazione nel governare le tecnologie e orientarle verso obiettivi umani e sociali. Il criterio di valutazione resta il miglioramento concreto della qualità della tutela e della relazione con la persona. Propone a Jazz’Inn di avviare una challenge nazionale dedicata all’accessibilità il Comune di Livorno attraverso Livorno Accessibile 2030, un progetto intende affrontare le barriere architettoniche, sensoriali, digitali e organizzative attraverso un modello di governo dell’accessibilità nel quale tecnologie digitali e intelligenza artificiale aiutino a coordinare gli interventi e a rendere servizi e spazi urbani più fruibili. Con l’auspicio che possa diventare il punto di partenza di un percorso di coprogettazione e sperimentazione, con soluzioni trasferibili ad altri Comuni. La visione 'Umanità aumentata, diritti aumentati' assume così un obiettivo concreto: impiegare l’innovazione per rendere città e servizi più semplici da vivere e utilizzare. Sul versante turistico, Bandiera Lilla è il riconoscimento che contribuisce, con l’esperienza di accompagnamento di Comuni e operatori, nel miglioramento dell’accoglienza e dell’accoglienza con la riduzione delle barriere, uno stimolo a migliorare l’esistente e a fare «rete» con le Associazioni, diventando anche un canale privilegiato ed efficiente per 80 milioni di turisti disabili europei.

Lavoro e welfare territoriale

Avvicinare le aziende agricole ai lavoratori attraverso un sistema di ricerca del personale capace di ampliare la visibilità delle offerte e semplificare le candidature. È l’obiettivo di ConfagriJob, il progetto con cui Confagricoltura partecipa come Case Giver al decennale di Jazz’Inn, portando al tavolo la sfida dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo. Nato dalla collaborazione con Umana, attraverso CVing, e con Indeed, il progetto sostiene le sedi territoriali di Confagricoltura nelle attività di ricerca e formazione del personale. I risultati riportati nel contributo comprendono oltre 4,1 milioni di visualizzazioni degli annunci a partire da ottobre 2024, più di 28.000 candidature e 39 sedi territoriali convenzionate su 90. L’iniziativa mette in relazione presenza territoriale, strumenti digitali e fabbisogni delle aziende agricole. Come può un sistema di welfare rendere un territorio più attrattivo per chi vi lavora, vi arriva o sceglie di tornare? Porta questa domanda a Jazz’Inn Veneto Welfare, unità operativa di Veneto Lavoro, che promuove in Veneto sistemi di welfare integrato che comprendono previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, welfare territoriale e aziendale, ricerca ed educazione finanziaria. La partecipazione come case Giver nasce dall’esigenza di verificare quali attività funzionino e quali richiedano un’evoluzione. L’incontro con gli Esploratori e con esperienze di altri territori dovrà aiutare a individuare strumenti da adattare, nuove forme di intervento e una possibile attività aggiuntiva da sviluppare nei successivi dodici mesi. Se il welfare aziendale può diventare un motore di sviluppo per un intero territorio è invece la domanda da cui nasce la proposta di Welfare BIT – Gruppo Centro Paghe, che porta a Jazz’Inn un modello in tre atti per mettere in connessione imprese, amministrazioni e realtà sociali, trasformando le risorse destinate al benessere dei lavoratori in opportunità per tutta la comunità. L’idea è attivare un circuito economico virtuoso, in cui le imprese investono nel benessere dei dipendenti, i lavoratori e le loro famiglie accedono a servizi di prossimità, gli operatori locali intercettano nuove risorse e opportunità. Una quota maggiore della ricchezza rimane così nel territorio, sostenendo occupazione, qualità dei servizi e vitalità delle comunità, mentre i Comuni assumono il ruolo di promotori e facilitatori di un patto che unisce capacità pubbliche, risorse private e competenze del mondo sociale.

Rigenerazione urbana e coesione territoriale

Restituire vitalità al centro di Avezzano attraverso il recupero del complesso storico Mazzini-Corradini-Fermi e la sua apertura a nuove funzioni: è il progetto che il Comune porta a Jazz’Inn Capitale 2026, collegandolo al Piano di marketing urbano e alla ricerca di opportunità di investimento e collaborazione tra pubblico e privato. Il progetto di fattibilità tecnico-economica prevede la riqualificazione degli edifici scolastici del centro, conservandone il valore architettonico. Il fulcro è il cortile interno di circa 2.500 metri quadrati, dove sono previsti una piazza coperta e climatizzata di circa 1.450 metri quadrati e uno spazio esterno con fontane, verde e aree di sosta. Gli ambienti interni potrebbero accogliere attività di intrattenimento e ristorazione, studi professionali e iniziative culturali e universitarie. L’obiettivo è creare un polo capace di attrarre persone e attività durante tutto l’anno, mettendo in relazione patrimonio urbano, economia locale, servizi e qualità della vita. Vuole trasformare l’accoglienza e l’inclusione in opportunità di sviluppo – per territori che rischiano di perdere abitanti, servizi e prospettive economiche – Oxfam Italia che presenta la sfida 'Comunità aperte per chi arriva, ritorna e sceglie di restare', mettendo in relazione il sostegno alle persone vulnerabili con il contrasto allo spopolamento e la riattivazione delle aree interne. La proposta integra inclusione sociale, formazione, accesso al lavoro e abitare e si rivolge in particolare a giovani, compresi quelli che non studiano e non lavorano, donne, persone disoccupate o lontane dal mercato del lavoro e cittadini di Paesi terzi.

Dati e reti per la gestione dei territori

Trasformare dati provenienti da fonti diverse in informazioni utili per programmare servizi, gestire flussi e affrontare le emergenze: con 'Roma Data Driven: Mobilità, Turismo, Sicurezza', Windtre presenta un approccio che combina connettività avanzata, analisi dei dati, intelligenza artificiale e sicurezza informatica per sostenere le decisioni di amministrazioni e operatori. Sperimentato nella Maratona di Roma 2025, analizzata con CKDelta attraverso dati di mobilità aggregati e anonimi, l’analisi dei comportamenti dei visitatori può aiutare a programmare trasporti, accoglienza e servizi e a comprendere l’impatto turistico degli eventi. Un approccio che interessa anche le comunicazioni di emergenza come durante il concerto di Geolier allo Stadio Maradona di Napoli, quando Windtre ha sperimentato con ASL Napoli 1 e Università Federico II una soluzione su rete 5G Standalone, con porzioni di rete dedicate alle diverse esigenze di servizio, per collegare ambulanze e centrale operativa. Il test, svolto in un contesto affollato, ha mostrato la possibilità di dare priorità alle comunicazioni critiche e mantenerne continuità e affidabilità anche in presenza di congestione. E ancora il caso in Molise, dove Windtre business affianca la Protezione Civile regionale in una sperimentazione per la prevenzione e la gestione degli incendi boschivi, o al Salerno Container Terminal, in cui l’operatore ha realizzato una rete mobile privata 5G con un nucleo di rete installato direttamente nel terminal. I quattro casi illustrano applicazioni diverse della stessa impostazione: integrare dati e infrastrutture per migliorare la conoscenza dei fenomeni e la capacità operativa dei territori. Ai tavoli di Jazz’Inn queste esperienze, solo alcune delle tante in programma, incontreranno innovatori, ricercatori, professionisti, startup e investitori. Il passo da costruire potrà essere una sperimentazione condivisa, un’integrazione tecnologica o un percorso di investimento. Sono attesi oltre 800 partecipanti, con 42 progetti innovativi, 7 Open Innovation Talk, laboratori e quattro serate jazz: il contesto in cui far nascere collaborazioni da sviluppare anche dopo le giornate romane. Le quattro serate musicali, con artisti del calibro di Fabrizio Bosso e Javier Girotto, sono parte integrante di questo percorso. Nei concerti l’ascolto reciproco, l’improvvisazione e la capacità di accogliere il contributo dell’altro permettono a musicisti diversi di costruire un suono comune, capace di sorprendere anche chi lo crea. La stessa intesa che Jazz’Inn cerca di far nascere tra persone, competenze e organizzazioni.

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