Grande impresa sul ring di Giarre per l’atleta niscemese Gabriele Buccheri dell’ASD Tiger School Niscemi. Il giovane quanto valente atleta di appena 17 anni ha conquistato la medaglia d’oro nella specialità K-1 ai Campionati Regionali Federkombat (unica federazione riconosciuta dal CONI).

“Ma il vero capolavoro – ha sottolineato la sua società di appartenenza – è il cuore messo sul quadrato: iscritto nei -70kg, Gabriele è rimasto senza avversari nella sua categoria. Pur di combattere e onorare mesi di duri allenamenti, ha accettato la sfida più difficile: salire di categoria e gareggiare nei -75 kg”.

Nonostante i kg di svantaggio fisico, guidato all’angolo dal tecnico federale Alessandro D’Izzia, Gabriele ha imposto velocità, tecnica e una tenuta mentale fuori dal comune, dominando il match e portando a casa il titolo regionale. La società Asd Tiger School Niscemi s’è detta orgogliosa del suo neo campione regionale: “è il premio per chi non cerca scuse, suda in palestra ogni giorno e non si tira mai indietro. Il lavoro continua”.