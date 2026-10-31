Zeekr 9X debutta in Italia

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Zeekr ha presentato per la prima volta in Italia la nuova 9X. Dopo il debutto statico europeo di settembre al Monaco Yacht Show, il SUV di lusso arriva nel nostro Paese con una configurazione a sei posti e un sistema ibrido plug-in da 897 CV. La versione Ultra AWD destinata al mercato italiano abbina un motore turbo benzina da 2,0 litri a due unità elettriche, con trazione integrale. Il sistema, denominato Super Hybrid, adotta un’architettura a 900 V ed eroga una potenza complessiva di 660 kW, equivalenti a 897 CV, e una coppia massima di 935 Nm. L’accelerazione da zero a 100 km/h richiede 4,1 secondi. La batteria da 55,1 kWh permette di percorrere fino a 179 km in modalità elettrica, mentre l’autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 737 km. Sul fronte della ricarica, la potenza massima in corrente continua è di 330 kW: secondo il costruttore, nelle condizioni previste, è possibile passare dal 10 all’80% della capacità in 9,5 minuti.

Lucio Tropea, Managing Director di Zeekr Italia, ha dichiarato: «Con Zeekr 9X portiamo in Italia il modello più avanzato della nostra gamma: una Super Hybrid a 900 V da 897 CV, capace di percorrere fino a 179 km in modalità elettrica e di ricaricarsi dal 10 all’80% in 9,5 minuti. L’autonomia complessiva fino a 737 km, i sei posti e una dotazione che comprende sedili lounge e un impianto audio Naim da 32 altoparlanti raccontano una vettura pensata per unire prestazioni, tecnologia e comfort nei viaggi di ogni giorno e sulle lunghe distanze. La presentazione al MACRO è stata l’occasione per farla conoscere da vicino: una nuova espressione del lusso secondo Zeekr, A New Class of Luxury»



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