Agrigento, a Licata profanate le tombe di famiglia di sindaco ed assessore

Le tombe di famiglia del sindaco di Licata, Angelo Balsamo, e dell’Assessore, Giuseppe Federico, sono state distrutte nella notte. A denunciarlo con un post su facebook, il Circolo di Fratelli d’Italia di Licata. “Colpire la memoria dei defunti e violare le sepolture familiari rappresenta un gesto sacrilego di inaudita ferocia, che supera ogni limite di civile convivenza e ferisce l’intera comunità licatese – scrive nel post gli esponenti di FdI -. Non si tratta di un semplice atto vandalico, ma di un attacco mirato e intollerabile che colpisce gli affetti più intimi e privati ​​dei nostri rappresentanti istituzionali. Esprimiamo la nostra totale, fraterna e incondizionata solidarietà al Sindaco Balsamo e all’Assessore Federico in questo momento di profondo dolore per l’oltraggio subìto. Invitiamo le Forze dell’Ordine a fare immediata luce su questo gravissimo episodio, affinché i responsabili di una simile barbarie siano prontamente individuati e assicurati alla giustizia di fronte a questo attacco frontale, la Licata onesta e civile respinge con forza ogni forma di violenza e intimidazione, stringendosi attorno alle proprie istituzioni”.