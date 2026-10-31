Quarto Policlinico, Forza Italia: «La nostra linea è una sola, il Sant’Elia di Caltanissetta è la sede naturale»

CAL­TANISSETTA – Nessuna divisione interna, nessuna contraddizione e una posizione politica che Forza Italia rivendica come chiara e coerente: il quarto Policlinico universitario del Centro Sicilia deve nascere attraverso un progetto condiviso tra le province di Caltanissetta ed Enna, individuando nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta la sua sede naturale, con il coinvolgimento dell’Università Kore di Enna e il contributo iniziale dell’Università degli Studi di Palermo.

È questo il messaggio contenuto in un nuovo comunicato di Forza Italia, che interviene nel dibattito politico e istituzionale apertosi nelle ultime settimane sulla futura collocazione del quarto Policlinico universitario siciliano.

«Al netto di polemiche sterili e strumentali, che lasciamo al mittente – sottolinea Forza Italia – non esistono divisioni, contraddizioni o atti che dimostrino incoerenza. La linea del partito è sempre stata chiara e comune: lavorare alla nascita di un Policlinico universitario del Centro Sicilia, capace di servire in modo integrato i territori delle province di Caltanissetta ed Enna».

Al centro della posizione degli azzurri rimane dunque il presidio ospedaliero Sant’Elia, considerato il punto di riferimento naturale per la realizzazione della nuova struttura universitaria, in virtù della sua funzione assistenziale e del ruolo che può assumere nell’integrazione tra attività sanitaria, formazione e ricerca.

Il partito richiama, a sostegno del percorso istituzionale, l’articolo 41 della legge regionale 2 del 22 febbraio 2023, che disciplina le procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione Siciliana.

La disposizione, pur non individuando espressamente una sede né indicando specificamente il Sant’Elia o l’Università Kore, rappresenta il presupposto normativo per avviare il percorso che dovrà condurre all’istituzione della nuova struttura.

Secondo Forza Italia, la presenza a Caltanissetta di un presidio ospedaliero con funzioni di DEA di II livello costituisce un elemento determinante nella prospettiva di una programmazione sanitaria capace di valorizzare le strutture già esistenti.

Un altro passaggio del comunicato riguarda il finanziamento di 3 milioni di euro destinato all’Università Kore di Enna attraverso un emendamento sostenuto e voluto da Forza Italia.

Una misura che il partito inserisce nella medesima strategia di rafforzamento del sistema universitario e sanitario del Centro Sicilia, respingendo qualsiasi interpretazione che possa considerarla in contrapposizione con la candidatura di Caltanissetta.

«Non vi è alcuna contrapposizione tra il sostegno all’Università Kore, la valorizzazione dell’ospedale Sant’Elia, il coinvolgimento dell’Università di Palermo e l’obiettivo del quarto Policlinico – precisa il partito –. Sono, al contrario, tasselli di un unico progetto istituzionale e territoriale».

Forza Italia ricorda inoltre che negli ultimi mesi sono state avviate interlocuzioni con il Consorzio universitario di Caltanissetta, l’Università Kore di Enna, l’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta.

Un confronto che, secondo gli azzurri, deve essere ripreso e rafforzato, superando le contrapposizioni politiche e individuando un percorso concretamente realizzabile.

Nel documento viene richiamata anche la seduta monotematica del Consiglio comunale di Caltanissetta del 29 ottobre, dedicata all’università e al quarto Policlinico, durante la quale sarebbero emerse posizioni convergenti sulla necessità di costruire un progetto unitario.

In particolare, Forza Italia evidenzia gli interventi dei rappresentanti dei gruppi consiliari Orgoglio Nisseno, Futura, Noi Moderati e Area Civica, oltre a quelli degli stessi consiglieri azzurri, che avrebbero condiviso un’impostazione orientata alla collaborazione istituzionale e alla valorizzazione del territorio.

Il messaggio politico è dunque quello di superare le polemiche e riportare il confronto sul piano della programmazione sanitaria e universitaria, evitando che il progetto diventi terreno di scontro tra le due province.

«Il quarto Policlinico del Centro Sicilia deve diventare un progetto comune, capace di unire le province di Caltanissetta ed Enna, rafforzare l’offerta sanitaria e universitaria e offrire nuove opportunità di cura, formazione, ricerca e sviluppo», ribadisce Forza Italia.

Da qui l’invito rivolto alle istituzioni coinvolte a riaprire il confronto e a individuare una soluzione condivisa, che tenga conto delle esigenze sanitarie dell’intero entroterra siciliano e delle potenzialità delle strutture già presenti.

«Forza Italia conferma il proprio impegno per la realizzazione di questo obiettivo – conclude il comunicato – e invita tutte le istituzioni coinvolte a riprendere il confronto con senso di responsabilità, nella consapevolezza che la costruzione del Policlinico richiede unità, serietà e una visione condivisa del futuro del territorio».

Il documento ufficiale è stato redatto dall’esecutivo provinciale di Forza Italia, in considerazione della rilevanza che la vicenda del quarto Policlinico universitario riveste per l’intero territorio provinciale. La posizione espressa è condivisa e sottoscritta dai componenti dell’organismo: il coordinatore provinciale, on. Michele Mancuso Cirrone Cipolla, i consiglieri provinciali Rosario Sorce, Salvatore Sardella e Gianluca Miccichè, oltre al delegato provinciale dei giovani Marcello Mirisola, che ne fa parte di diritto.