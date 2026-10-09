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Violenta tromba d’aria nel Trapanese, danni e feriti. Distrutta un’abitazione a Marsala, anche 4 bambini al Pronto Soccorso / Foto

Redazione

Violenta tromba d’aria nel Trapanese, danni e feriti. Distrutta un’abitazione a Marsala, anche 4 bambini al Pronto Soccorso / Foto

Ven, 09/10/2026 - 14:03

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MARSALA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nell’area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello Stadio. Molti pali della rete elettrica sono stati abbattuti dalla furia incontrollata del vento che ha danneggiato anche alcune case e alcune finestre di una scuola, scoperchiato tetti. Alcune strutture si sono allagate e hanno subito importanti danni interni. Un’abitazione è stata completamente distrutta. L’area è stata transennata. Sul posto le forze dell’ordine, polizia, carabinieri e vigili del fuoco. La famiglia residente è stata allontanata. La casa è stata dichiarata inagibile.

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