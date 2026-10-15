Vendemmia in nero, scoperti 25 braccianti irregolari nel trevigiano

TREVISO (ITALPRESS) – In occasione della vendemmia 2026, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso hanno intensificato i controlli contro il lavoro nero nelle aziende agricole della Marca trevigiana. Complessivamente sono stati individuati 25 braccianti impiegati in modo irregolare, di cui 24 completamente in nero.

Le verifiche hanno portato all’emissione di sanzioni comprese tra circa 49 mila e oltre 290 mila euro, oltre alle diffide per il recupero dei contributi previdenziali e assicurativi evasi e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Per quattro delle aziende ispezionate è stata inoltre richiesta la sospensione dell’attività imprenditoriale a causa della gravità delle irregolarità riscontrate. In alcuni casi gli accertamenti proseguono per valutare ulteriore documentazione contabile ed extracontabile utile a far emergere eventuali violazioni tributarie.

Parallelamente, i controlli su strada hanno permesso di intercettare un carico di vino Champagne proveniente dalla Repubblica Ceca e diretto a Conegliano, privo della necessaria documentazione di trasporto. Al responsabile è stata contestata la violazione amministrativa doganale, con sanzioni da 500 a 3.000 euro.

– Foto Ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).