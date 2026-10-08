Vallelunga. Il 9 ottobre derattizzazione sul territorio comunale

VALLELUNGA. Il sindaco Rosa Izzo e l’assessore Vullo hanno avvisato la cittadinanza che venerdì 9 ottobre verrà effettuato il terzo intervento di derattizzazione sul territorio comunale.
L’operazione prevederà: La ricarica delle 150 stazioni esca dislocate nei punti strategici del comune. Interventi mirati di derattizzazione interna presso edifici e case vecchie abbandonate. Trattamenti specifici in pozzetti, caditoie e tombini.
L’intervento di ottobre si inserisce in un piano strutturato che proseguirà con le seguenti fasi:
Novembre: Quarto intervento di derattizzazione.
Dicembre: Quinto intervento di derattizzazione.
Da gennaio 2027: Avvio della nuova programmazione a cadenza mensile per il monitoraggio e il controllo costante del territorio.