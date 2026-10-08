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Vallelunga. Il 9 ottobre derattizzazione sul territorio comunale

Redazione 1

Vallelunga. Il 9 ottobre derattizzazione sul territorio comunale

Gio, 08/10/2026 - 08:12

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VALLELUNGA. Il sindaco Rosa Izzo e l’assessore Vullo hanno avvisato la cittadinanza che venerdì 9 ottobre verrà effettuato il terzo intervento di derattizzazione sul territorio comunale.

​L’operazione prevederà: ​La ricarica delle 150 stazioni esca dislocate nei punti strategici del comune. ​Interventi mirati di derattizzazione interna presso edifici e case vecchie abbandonate. ​Trattamenti specifici in pozzetti, caditoie e tombini.

L’intervento di ottobre si inserisce in un piano strutturato che proseguirà con le seguenti fasi:

​Novembre: Quarto intervento di derattizzazione.

​Dicembre: Quinto intervento di derattizzazione.

​Da gennaio 2027: Avvio della nuova programmazione a cadenza mensile per il monitoraggio e il controllo costante del territorio.

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