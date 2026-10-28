Tragedia sul lavoro: crolla un balcone e 39enne muore dopo essere precipitato da un’altezza di 6 metri

Un uomo di 39 anni, di professione fabbro, ha perso la vita a Palermo presso l’Ospedale Civico dopo essere rimasto ferito nel crollo del balcone in una palazzina di due piani in via De Gasperi a Villafrati. Il 39enne, che stava effettuando interventi di ristrutturazione ad un immobile, è precipitato da 6 metri d’altezza e per lui non c’è stato nulla da fare.

Una scomparsa che, inevitabilmente, ha colpito non poco non solo la Comunità di Villafrati, ma anche quella dei lavoratori che hanno inteso esprimere il loro cordoglio per la scomparsa del povero operaio. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri.