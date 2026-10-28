Salute

Migranti dormono davanti alla questura di Agrigento, proteste dei residenti. 

Redazione

Migranti dormono davanti alla questura di Agrigento, proteste dei residenti. 

Mer, 28/10/2026 - 18:05

Condividi su:

Decine di giovani migranti sono costrette a dormire all’aperto sui marciapiedi di piazzetta Socrate, a 50 metri dall’ufficio Immigrazione della questura diAGRIGENTO, senza servizi igienici, acqua e pasti caldi. È la fotografia di una emergenza che si trascina da oltre 3 settimane nel centro cittadino, scatenando la protesta delle 40 famiglie residenti, di titolari di strutture turistico-ricettive e di un dermatologo che ha lo studio nella piazzetta. All’origine del fenomeno vi è l’afflusso quotidiano di stranieri – provenienti sia dalla provincia, che da diverse località della regione o della penisola – per completare le procedure per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno. L’ufficio Immigrazione nel 2023 ad esempio s’è trovato a gestire 11 mila persone sbarcate a Lampedusa nell’arco di pochi giorni. I migranti, nella compilazione delle istanze, dovrebbero specificare il domicilio, ma molti di loro non hanno un luogo di residenza e dovrebbero dunque venire alloggiate in strutture d’accoglienza. I trasferimenti adesso, contrariamente al passato, non avvengono rapidamente e i gruppi di migranti restano a bivaccare, non avendo dove appoggiarsi, in attesa che un autobus predisposto dalla Prefettura li passi a prendere per portarli in un centro d’accoglienza. L’hotspot di Porto Empedocle non ha un ente gestore perché la convenzione – sottoscritta con la Croce Rossa nel gennaio del 2024 – doveva durare 6 mesi e quindi non può ospitare persone. Lasciare queste persone in attesa, per strada, crea “scene agghiaccianti, dal punto di vista igienico-sanitario”, spiegano i residenti di piazzetta Socrate che stamattina hanno cercato di ripulire uno dei marciapiedi. “Siamo in condizioni di disagio estremo, lo sono loro e lo siamo anche noi. S’è creato un campo profughi abusivo”, dicono gli agrigentini.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta