Caltanissetta. Finanziamento all’Asp di Enna per il Policlinico. Il PD provinciale: “Continueremo a lavorare con spirito costruttivo e senza logiche di campanile”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del Pd provinciale a proposito della controversa vicenda legata al finanziamento per la progettazione del Policlinico ad Enna.

“Forza Italia ci chiede dove sia il PD nisseno. La risposta è nelle cronache: il 24 ottobre il presidente dell’Assemblea provinciale, Daniele Territo, ha dichiarato con chiarezza che, davanti al finanziamento per la progettazione del Policlinico a Enna, il centrodestra nisseno ha fallito. Forza Italia farebbe bene a leggere prima di replicare. La nostra linea, già espressa in quella sede, è di assoluto equilibrio: nessuna contrapposizione con Enna, che ha fatto squadra e ottenuto risultati, e nessuna rassegnazione per Caltanissetta, che ha bisogno di una strategia territoriale seria su sanità, università e ricerca.

Il comunicato di Forza Italia, del resto, conferma quel fallimento. Ammette che il percorso con l’Università di Palermo si è interrotto e lo attribuisce a “posizioni avventate” e atteggiamenti intransigenti, senza dire di chi. Ammette che l’Ateneo ha respinto l’accordo quadro per il Polo Sanitario Integrato “Sant’Elia”. Ammette che serve “riaprire il tavolo”. Un partito che governa la Regione e dispone di rappresentanti nelle istituzioni non può limitarsi a registrare i danni e a chiedere ad altri di prendere posizione.

Su questi temi non accettiamo lezioni dallo stesso partito che esprime deputati regionali, indagati anche per questioni legate alla gestione della sanità in provincia. Prima di puntare il dito contro una forza di opposizione, Forza Italia chiarisca che cosa abbia votato la sua deputata all’ARS quando si è trattato di approvare il finanziamento all’ASP di Enna per il policlinico, e ricostruisca le promesse fatte dal deputato Mancuso e dal sindaco Tesauro quando, in campagna elettorale, assicuravano il policlinico a Caltanissetta.

Condividiamo l’esigenza di superare i campanilismi, ma ciò richiede atti concreti e non polemiche sul silenzio altrui: tempi certi, scelte chiare e un percorso che tuteli l’interesse dei cittadini di Caltanissetta, Enna e Agrigento. È a questo che chiediamo a Forza Italia, che sostiene il governo regionale. Il PD della provincia di Caltanissetta continuerà a lavorare con spirito costruttivo e senza logiche di campanile”.

Partito Democratico – Segreteria provinciale Caltanissetta