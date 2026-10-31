Toyota rivoluziona il sistema ibrido: nuovo motore 1.5

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Toyota prepara una nuova generazione di propulsori elettrificati, puntando su un'architettura completamente riprogettata per migliorare efficienza, compattezza e flessibilità produttiva. Il progetto introduce un motore quattro cilindri da 1,5 litri sviluppato specificamente per lavorare insieme alla componente elettrica. L'obiettivo dichiarato da Toyota è ambizioso: ridurre i consumi di oltre il 15% rispetto alle soluzioni attuali, intervenendo contemporaneamente sulla meccanica, sull'elettronica di potenza e sull'aerodinamica dei veicoli. Il nuovo propulsore sarà disponibile nelle configurazioni aspirata e turbocompressa. La versione aspirata è progettata per offrire prestazioni paragonabili a quelle degli attuali motori Toyota 1.8 e 1.5 tre cilindri, ma con ingombri inferiori. La Casa giapponese ha sviluppato congiuntamente motore termico, unità elettriche, inverter e sistemi di controllo, anziché adattare componenti esistenti. Questa integrazione permette di limitare le dispersioni energetiche e ottimizzare la gestione termica. Anche la riduzione degli attriti meccanici contribuisce al miglioramento dell'efficienza complessiva.

Il nuovo gruppo propulsore nasce insieme all'architettura Multi-Path, progettata per ospitare automobili completamente elettriche, ibride tradizionali e plug-in utilizzando una base tecnica condivisa. La compattezza del sistema consente di abbassare il cofano motore e lascia maggiore libertà ai progettisti nella definizione delle proporzioni della carrozzeria. Toyota punta a preservare abitabilità e caratteristiche dinamiche indipendentemente dalla motorizzazione scelta. La condivisione della piattaforma permetterà di contenere i costi di sviluppo e produzione, distribuendo gli investimenti su più modelli e tecnologie. Gli stabilimenti potranno modificare il mix produttivo in funzione della domanda, senza dover adottare architetture completamente differenti. Il progetto comprende anche la compatibilità futura con carburanti rinnovabili e a bilancio carbonico neutro, nell'ambito della strategia Toyota per la riduzione delle emissioni.

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