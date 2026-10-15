Tìaso conquista il banco ad Amici: la 21enne nissena sceglie Amadeus, Caltanissetta inizia a fare il tifo per lei

CALTANISSETTA – Il sogno diventa realtà per Claudia Litrico, in arte Tìaso. La cantautrice ventunenne di Caltanissetta ha conquistato ufficialmente un banco nella scuola di Amici di Maria De Filippi. La conferma è arrivata nel corso del daytime di oggi, giovedì 15 ottobre, segnando un importante traguardo per la giovane artista nissena, che domenica scorsa aveva conquistato la maglia grazie a un’esibizione intensa e appassionata.

A rendere ancora più significativo questo risultato è stato l’interesse manifestato nei suoi confronti sia da Amadeus sia da Samurai Jay. Una doppia opportunità che ha portato Claudia a compiere una scelta precisa, individuando in Amadeus la figura maggiormente in sintonia con la propria sensibilità e identità musicale.

«Io scelgo Amadeus, non per qualcosa in meno, assolutamente, però penso potremmo lavorare molto bene insieme», ha spiegato Tìaso durante la trasmissione.

Particolarmente emozionante la reazione di Amadeus, che ha accolto la decisione della giovane cantautrice con parole di grande entusiasmo: «Sono felicissimo, molto, molto felice. Mi piace tantissimo, mi piace, sono curioso. Portami con te. Io mi lascio portare. Poi io ti dico quello che penso: quello che ti piace facciamo, quello che non ti piace non facciamo».

Un dialogo accompagnato da un abbraccio, che ha suggellato l’inizio di un percorso artistico nel quale Amadeus ha mostrato di voler valorizzare soprattutto la personalità e la libertà espressiva di Claudia.

Grande soddisfazione anche a Caltanissetta e, in particolare, alla Sol Academy di Alessandra Alessi, dove la giovane cantautrice ha coltivato il proprio talento e sviluppato il suo percorso di formazione musicale. Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per la sua insegnante e per quanti hanno seguito la crescita artistica della ventunenne nissena.

Adesso per Tìaso si apre una nuova e impegnativa avventura, tra lezioni, confronti e sfide musicali, con l’opportunità di crescere artisticamente e far conoscere le proprie canzoni al grande pubblico.

Da Caltanissetta alla scuola di Amici, Claudia ha conquistato il suo posto. Adesso comincia la sfida più bella: dimostrare, giorno dopo giorno, tutto il proprio talento. E la sua città è pronta a fare il tifo per lei.