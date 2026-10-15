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Serradifalco. Il Comune vuole affidare in gestione e uso lo stadio comunale “Antonio Alaimo”: istanze entro il 19 ottobre

Redazione 1

Serradifalco. Il Comune vuole affidare in gestione e uso lo stadio comunale “Antonio Alaimo”: istanze entro il 19 ottobre

Gio, 15/10/2026 - 23:38

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SERRADIFALCO. Il Comune di Serradifalco intende affidare in gestione e uso lo Stadio Comunale “Antonio Alaimo”, sito in Serradifalco, comprensivo del campo da gioco con manto in erba sintetica, spogliatoi, tribune, chioschetti accatastati, impianti tecnologici e relative aree pertinenziali. L’affidamento ha per oggetto la gestione funzionale, la custodia, la manutenzione ordinaria, l’utilizzo per attività sportive ed agonistiche, la promozione sociale e giovanile dello sport.

La convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna. È escluso ogni rinnovo tacito. Il soggetto gestore sarà tenuto al pagamento di un canone mensile pari ad € 400,00 (quattrocento/00), da corrispondere entro i primi 10 giorni di ciascun mese mediante PagoPA o bonifico bancario.

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del presente avviso: Essere Società o Associazione Sportiva Dilettantistica (SSD/ASD) regolarmente costituita senza scopo di lucro; Essere iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD); Essere affiliate alla F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) o alla Lega Nazionale Dilettanti da almeno 5 (cinque) anni continuativi con sede legale nel Comune di Serradifalco da almeno 5 (cinque) anni; Svolgere effettiva attività sportiva calcistica nel territorio del Comune di Serradifalco o nei Comuni limitrofi; Assenza delle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 per quanto applicabili e idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; Regolarità contributiva (DURC) e fiscale.

La selezione avverrà ad opera di apposita Commissione valutatrice, sulla base del miglior progetto presentato (max 100 punti), ripartiti secondo i seguenti criteri tassativi:

RADICAMENTO TERRITORIALE E IDENTITÀ SPORTIVA LOCALE (Max 40 punti):

Continuità operativa nel territorio comunale (Max 20 punti): Attribuzione di punti 2 per ogni anno di effettiva attività calcistica federale (F.I.G.C. o LEGA NAZIONALE DILETTANTI) svolta continuativamente nel territorio del Comune di Serradifalco nell’ultimo decennio: max 20 punti.

Rappresentanza della tifoseria e della comunità locale (Max 20 punti): Valutazione del progetto per la valorizzazione dell’identità calcistica del paese, continuità della prima squadra locale e mantenimento dei colori sociali storici del Comune: max 20 punti.

Prezzi calmierati per la Scuola Calcio (Max 15 punti): Impegno formale a mantenere tariffe mensili di iscrizione calmierate per i minori residenti a Serradifalco. Il punteggio massimo è attribuito alla proposta che garantisce la tariffa più bassa e accessibile a parità di offerta formativa: max 15 punti.

Consistenza del Settore Giovanile locale (Max 20 punti): Numero di atleti minorenni residenti nel Comune di Serradifalco iscritti e tesserati presso l’Ente nell’ultima stagione agonistica: max 20 punti.

PROGETTO TECNICO-GESTIONALE E MANUTENZIONE (Max 25 punti):

Piano di conduzione, custodia, pulizia, spazzolatura e sanificazione ordinaria del manto sintetico dell’impianto “A. Alaimo”: max 25 punti. Le proposte dovranno pervenire al Comune di Serradifalco, entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 19 OTTOBRE 2026, esclusivamente mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente.

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