Caltanissetta. Concluso dal Lions Club il service “Zaino Sospeso”: donato materiale scolastico a famiglie bisognose

CALTANISSETTA. E’ giunto a conclusione il services “Zaino sospeso”, portato a compimento dal Lions Club Caltanissetta Pietrarossa che, con una rappresentanza formata da Vincenzo Pillitteri, Cesarina Sara Calabrese, Patrizia Russotto, Antonio Alberto Stella e la presidente del Cub Club Cuccioli Maria Vittoria Pillitteri, ha portato zaini, quadernoni, penne, colori ed altro materiale scolastico alla Parrocchia San Domenico di Caltanissetta, retta da don Giuseppe Di Rocco.

In questa maniera le famiglie indigenti potranno avere, gratuitamente, materiale scolastico per i propri figli. In tutto ciò un sentitissimo ringraziamento va alle cartolerie e cartolibrerie che si sono messe a disposizione non solo consentendoci di raccogliere il materiale scolastico donato dagli avventori, ma anche mettendo qualcosa di proprio, ad iniziare dalla Cartolibreria Bartolozzi di San Cataldo e della Cartoleria Marilù di Caltanissetta, e proseguendo con Regalandia e Volta Pagina di Caltanissetta.