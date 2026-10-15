Anche il Comune di Sutera al Sicily B- Fest 2026 di Erice: “Occasione di incontro e confronto su opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio”

SUTERA. Il Comune di Sutera, con gli Assessori Carmelina Alongi e Simona Grizzanti, ha partecipato al Sicily B-Fest 2026, tenutosi a Erice. Si è trattata di un’importante occasione di incontro e confronto sulle opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio.

La partecipazione ha rappresentato un’opportunità per costruire relazioni e promuovere una visione di sviluppo attenta alle risorse e alle potenzialità della comunità suterese. “Crediamo fermamente in una Sutera capace di dialogare con altre realtà e valorizzare la propria identità”, ha concluso l’amministrazione comunale.