Caltanissetta. Il 23 ottobre presentazione a Palazzo Moncada del volume “Transage. Vivere senza età: società, biografie e futuro” a cura dell’Associazione Luigi Sturzo

CALTANISSETTA. Superare i pregiudizi legati all’età e valorizzare il contributo di ogni persona alla vita della comunità. È questo il tema dell’incontro promosso dall’Associazione Luigi Sturzo di Caltanissetta, in programma venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 18, nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada, con l’onorevole Francesco Saverio Romano, autore del volume Transage. Vivere senza età: società, biografie e futuro, edito da Rubbettino. L’iniziativa, dal titolo «Il futuro non ha età. Perché nessuno è troppo giovane o troppo vecchio», si inserisce nel percorso culturale e civico dell’Associazione. Il suo statuto richiama l’impegno a essere coscienza critica e fermento culturale nella vita sociale, a valorizzare le risorse del territorio e a contrastare le discriminazioni che ostacolano la partecipazione.

La presentazione del libro offre l’occasione per collegare questi impegni a una riflessione sulle opportunità di partecipazione nelle diverse stagioni della vita. I pregiudizi anagrafici possono infatti limitare tanto le aspirazioni dei giovani quanto il contributo delle persone più anziane. La prospettiva proposta da Transage invita a riconoscere che ogni persona può continuare ad apprendere, sviluppare capacità e condividere esperienze.

Il confronto avrà uno sguardo rivolto anche a Caltanissetta, alla sua tradizione mineraria e artigianale e alle possibilità di mettere in relazione questo patrimonio di competenze con la creatività dei giovani e l’innovazione tecnologica. In questa prospettiva, il centro storico può offrire spazi per botteghe, laboratori e attività condivise, capaci di favorire nuove opportunità di lavoro e ricostruire relazioni comunitarie. Per l’Associazione Luigi Sturzo, il dialogo tra generazioni può diventare un metodo per elaborare progetti comuni, coinvolgendo istituzioni, imprese, terzo settore e realtà associative. Un impegno fondato sul riconoscimento della dignità di ciascuno: il valore della persona e i suoi diritti di cittadinanza rimangono intatti anche quando una condizione di fragilità ne limita le possibilità di contribuire.

Il programma prevede i saluti istituzionali di Ermanno Pasqualino, assessore alle Politiche sociali e socio-sanitarie del Comune di Caltanissetta, e l’introduzione di Stefano Vitello, presidente dell’Associazione Luigi Sturzo. Modererà il giornalista Alessandro Anzalone. Interverranno Loredana Schillaci, dirigente scolastico; fra André Luis de Sena dos Santos, frate della Copiosa Redenzione della parrocchia Sant’Agata; Laura Mendola, giornalista de La Sicilia; e Alberto Stella, membro della Consulta giovanile. Le conclusioni saranno affidate all’autore Francesco Saverio Romano.