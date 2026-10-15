Serradifalco. La Giunta ha inserito nella “Strada degli Scrittori” anche Federico Polizzi

SERRADIFALCO. La Giunta comunale ha aggiunto il nominativo di Federico Polizzi tra coloro che, per quanto attiene il Comune di Serradifalco, sono stati inseriti all’interno della Strada degli Scrittori, circuito turistico-culturale per la valorizzazione di Andrea Camilleri, Filippo Puglisi, Salvatore Galletti, Angelo Rizzo e Giuseppe Cordaro.

In precedenza, su impulso dell’allora assessore e oggi consigliera comunale Rosa Insalaco, la Giunta aveva approvato lo schema d’Intesa con l’Associazione “Strada degli Scrittori”. Ora è stato il dott. Carmelo Pera a sottolineare l’assenza, tra i nomi inseriti, di Federico Polizzi. La proposta del medico serradifalchese, anche attraverso la promozione di una campagna giornalistica con la Voce del Nisseno di Michele Bruccheri, è stata ritenuta meritevole di essere accolta da parte della Giunta.

La “Strada degli Scrittori” mira a valorizzare l’intero patrimonio letterario, storico e identitario dei territori coinvolti, promuovendo tutte le figure e le eccellenze culturali che hanno segnato la memoria dei luoghi. Oltre agli autori già inseriti, il Comune di Serradifalco vanta un legame storico e culturale imprescindibile anche con la figura e le opere del celebre poeta Federico Polizzi, avente i requisiti storici e letterari per far parte del circuito promozionale turistico-culturale della “Strada degli Scrittori”.

Federico Polizzi nato a Serradifalco il 2 gennaio 1833 e morto a Serradifalco l’11 febbraio 1904 è un poeta italiano, educatore ed educatore cristiano, insignito della onorificenza di Cavaliere della Corona d’Italia, cui oggi è dedicata la Scuola Media Statale del paese nativo. Nel 1904 Serradifalco dedicò il Patronato Scolastico a Federico Polizzi e poi una strada, come anche fece il Comune di Caltanissetta. Nel 13 settembre 1970 i Serradifalchesi d’America, con promotore Salvatore Difrancesco, in collaborazione con un Comitato Cittadino promosso dal prof. Leonardo Panvini e con il patrocinio del Comune di Serradifalco, gli eressero un busto di bronzo sopra un’erma, collocato presso il giardino antistante la Scuola Media “Federico Polizzi” di via Cavalieri di Vittorio Veneto in occasione di una solenne cerimonia alla presenza del sindaco Bernardo Alaimo, dell’on. Calogero Volpe deputato nazionale, dell’on. Traina deputato regionale, dell’assessore comunale Pietro Montante, dell’avv. Giacomo Giambra consigliere comunale, del dott. Campanella in rappresentanza di sua Eccellenza il Prefetto, e il dott. G. Leuzzi Provveditore agli studi di Caltanissetta e del pronipote del poeta, Leopoldo Polizzi.

Oratore ufficiale dell’evento fu il prof. Leonardo Panvini. In tempi più recenti il Comune di Serradifalco gli ha intitolato la scuola media statale. La Giunta ha aggiunto pertanto il nominativo di Federico Polizzi all’interno della rete, dei percorsi promozionali e degli itinerari culturali e turistici curati dal circuito “La Strada degli Scrittori”, in aggiunta a quanto già stabilito con il precedente atto.