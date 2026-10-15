Caltanissetta. In Prefettura incontro dal titolo “I giovani e la Protezione Civile” per sensibilizzare su rischi e cultura della prevenzione

CALTANISSETTA. Il dott. Ferdinando Trombadore, Vicario del Prefetto di Caltanissetta, ha presieduto l’incontro dal titolo “I giovani e la Protezione Civile”, programmato nel quadro della “Settimana Nazionale della protezione civile, 12-18 ottobre 2026”, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e su cui il Ministero dell’Interno ha inteso richiamare l’attenzione dei Prefetti per una sensibilizzazione delle popolazioni locali alle relative tematiche.

In particolare, nella “Sala di Protezione Civile” di questa Prefettura, prendendo spunto dai noti eventi calamitosi recentemente registrati a Niscemi (CL), che a tutt’oggi continuano ad interessare il relativo territorio, i referenti delle componenti istituzionali intervenute, con il supporto del Sindaco di quel Comune quale Coordinatore del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), hanno concorso ad illustrare la risposta dell’intero sistema di protezione civile al verificarsi del fenomeno franoso, valorizzando la rilevanza della collaborazione tra tutti i soggetti investiti dalla normativa nazionale nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e di messa in sicurezza dei beni.

Ai lavori hanno preso parte i componenti del Centro di Coordinamento Soccorsi istituito in occasione del suddetto evento franoso (vertici delle Forze dell’Ordine, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Comandante del IV Reggimento Genio Guastatori di Palermo, Dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, Referenti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e della C.R.I.) e, mediante collegamento da remoto, il Sindaco del Comune di Niscemi, quale coordinatore del C.O.C., insieme agli alunni degli istituti scolastici interessati dall’evento, che hanno condiviso con il consesso l’esperienza vissuta nel periodo della frana.

Come da programma, hanno fattivamente contribuito al buon esito dell’incontro gli alunni del Liceo Classico e Linguistico “Ruggero VII”, dell’I.T.E.T. “Rapisardi-Da Vinci” e dell’I.I.S. “Alessandro Volta” di Caltanissetta e dell’I.I.S. “Ettore Majorana” e del Liceo Scientifico “E. Vittorini” di Gela, i quali, collegatisi da remoto, hanno arricchito il dibattito attraverso la formulazione di quesiti sugli argomenti trattati, offrendo, in tal modo, interessanti spunti di approfondimento in merito alla conoscenza dei rischi, delle misure atte a fronteggiarli e dei comportamenti da adottare in caso di eventi calamitosi.

L’incontro ha, dunque, rappresentato l’occasione per stimolare un confronto tra i componenti del sistema di protezione civile e le nuove generazioni sul tema dell’emergenza – sensibilizzando queste ultime alla cultura della prevenzione – e per sottolineare l’importanza della sinergia tra Istituzioni e cittadini nella gestione degli scenari di rischio.