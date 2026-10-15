Caltanissetta. Nasce il gruppo Archeologia dell’Associazione Incontriamoci in Biblioteca

CALTANISSETTA. È nato il gruppo archeologia dell’associazione Incontriamoci in Biblioteca, composto da Marisa Sedita (nella foto), Maria Petitto, Simona. Modeo, Giusy MIlitello, Lillo Miccichè, Salvatore Scarlata, Beniamino Caramanna e Patrizio Di Benedetto. “È un momento davvero florido per la nostra associazione.” – afferma il presidente, Gianfranco Cammarata.

” Dopo il gruppo Filosofia, il gruppo Linguistica e il gruppo Storia abbiamo costituito anche il gruppo Archeologia. Già è in cantiere la formazione di un ulteriore gruppo. Il compito dei gruppi sarà quello di realizzare almeno un evento l’anno e il gruppo Storia ha programmato il primo evento per l’11 dicembre, a san Cataldo. Il numero e la qualità degli eventi culturali, dunque, si moltiplicherà notevolmente e, sulla scia del gruppo di lettura, si irradierà su tutto l’ambito siciliano. Stiamo attraversando momenti terribili e noi abbiamo deciso di affrontarli con le armi della cultura, dell’arte e della partecipazione attiva.”