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Caltanissetta. Nasce il gruppo Archeologia dell’Associazione Incontriamoci in Biblioteca

Redazione 1

Caltanissetta. Nasce il gruppo Archeologia dell’Associazione Incontriamoci in Biblioteca

Gio, 15/10/2026 - 23:28

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CALTANISSETTA. È nato il gruppo archeologia dell’associazione Incontriamoci in Biblioteca, composto da Marisa Sedita (nella foto), Maria Petitto, Simona. Modeo, Giusy MIlitello, Lillo Miccichè, Salvatore Scarlata, Beniamino Caramanna e Patrizio Di Benedetto. “È un momento davvero florido per la nostra associazione.” – afferma il presidente, Gianfranco Cammarata.

” Dopo il gruppo Filosofia, il gruppo Linguistica e il gruppo Storia  abbiamo costituito anche il gruppo Archeologia. Già è in cantiere la formazione di un ulteriore gruppo.        Il compito dei gruppi sarà quello di realizzare almeno un evento l’anno e il gruppo Storia ha programmato il primo evento per l’11 dicembre, a san Cataldo. Il numero e la qualità degli eventi culturali, dunque, si moltiplicherà notevolmente e, sulla scia del gruppo di lettura, si irradierà su tutto l’ambito siciliano.   Stiamo attraversando momenti terribili e noi abbiamo deciso di affrontarli con le armi della cultura, dell’arte e della partecipazione attiva.”

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