Il Capitano Emanuele Pepe è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Enna. L’Ufficiale subentra al Maggiore Francesco Mazzuoccolo, che lascia questo centro dopo un periodo di intenso e proficuo lavoro per ricoprire un prestigioso incarico operativo presso il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” a Palermo.

Il Capitano Emanuele Pepe, 37 anni, originario di Palermo, vanta un percorso formativo di altissimo profilo. Dopo aver frequentato la Scuola Marescialli Carabinieri di Firenze, ha proseguito gli studi presso l’Accademia Militare di Modena (196° corso) e, successivamente, presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Oltre alla rigorosa preparazione militare, il nuovo Comandante ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza e un Master di II livello in Criminologia forense, consolidando una competenza essenziale per i delicati compiti di polizia giudiziaria che è chiamato a coordinare.

L’Ufficiale giunge ad Enna con un nutrito bagaglio professionale, maturato sia in contesti di ordine pubblico sia in territori sensibili sul fronte della criminalità organizzata e diffusa. Tra i precedenti incarichi figurano il Comando di Plotone presso il 6° Battaglione Carabinieri “Toscana” di Firenze, la direzione del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi e il Comando della Compagnia Carabinieri di Pavullo nel Frignano (MO). Significativa è anche l’esperienza in ambito internazionale: ha infatti ricoperto il ruolo di Provost Marshal e Comandante della Polizia Militare presso il contingente italiano in Kuwait, nell’ambito della missione “Inherent Resolve/Prima Parthica”.

L’intento dell’Ufficiale per il suo mandato sarà incentrato sul concetto di “sicurezza partecipata” e sulla costante vicinanza dell’Arma alla popolazione locale dove la prevenzione resta lo strumento principale per tutelare i cittadini e accrescere la percezione di sicurezza lavorando con determinazione per contrastare ogni forma di illegalità, operando in sinergia con la Magistratura e le altre Forze di Polizia ribadendo l’importanza cruciale delle Stazioni Carabinieri, essenziali presidi di ascolto e rassicurazione per l’intera comunità ennese.