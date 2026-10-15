Campofranco. Dopo 12 anni è tornata la luce pubblica in contrada Monica

CAMPOFRANCO. Una luce che mancava da troppo tempo e che ora torna ad accompagnare residenti e cittadini lungo la strada di Contrada Monica. Dopo 12 anni di buio, l’illuminazione pubblica in C.da Monica è nuovamente funzionante.

Si tratta di un intervento che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Nuara ha voluto fortemente per mettere fine ad un disservizio presente da troppi anni e che adesso per chi vive quotidianamente quella zona significa maggiore sicurezza, più visibilità e una migliore vivibilità.

“È anche attraverso questi interventi – ha sottolineato il primo cittadino – spesso piccoli ma importanti, che si costruisce concretamente un paese più curato e più vicino alle esigenze della comunità. Continuiamo a lavorare per Campofranco, una strada alla volta”.