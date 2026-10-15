Salute

Delia. Ispettori dell’Agea al Comune per controlli su finanziamenti ottenuti. Il sindaco: “Nessuna irregolarità, anomalia o vizio”

Redazione 1

Delia. Ispettori dell’Agea al Comune per controlli su finanziamenti ottenuti. Il sindaco: “Nessuna irregolarità, anomalia o vizio”

Gio, 15/10/2026 - 23:22

Condividi su:

DELIA. Ennesimo controllo ex post da parte di Ispettori dell’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) su altrettanti finanziamenti ministeriali e regionali intercettati dall’Amministrazione Bancheri, debitamente realizzati e collaudati ed ennesimo verbale conclusivo nel quale non si ravvisano irregolarità amministrative, anomalie tecniche o vizi formali.

A renderlo noto è stato il sindaco Gianfilippo Bancheri che ha inteso esprimere un sentito ringraziamento all’Ufficio Tecnico Comunale per l’enorme lavoro svolto durante questi anni in sinergia con l’Amministrazione Bancheri, “un lavoro – ha dichiarato il primo cittadino – che ha portato a gestire decine e decine di milioni di euro e che ha visto concludere tante tante opere all’insegna del buon governo”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta