Delia. Ispettori dell’Agea al Comune per controlli su finanziamenti ottenuti. Il sindaco: “Nessuna irregolarità, anomalia o vizio”

DELIA. Ennesimo controllo ex post da parte di Ispettori dell’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) su altrettanti finanziamenti ministeriali e regionali intercettati dall’Amministrazione Bancheri, debitamente realizzati e collaudati ed ennesimo verbale conclusivo nel quale non si ravvisano irregolarità amministrative, anomalie tecniche o vizi formali.

A renderlo noto è stato il sindaco Gianfilippo Bancheri che ha inteso esprimere un sentito ringraziamento all’Ufficio Tecnico Comunale per l’enorme lavoro svolto durante questi anni in sinergia con l’Amministrazione Bancheri, “un lavoro – ha dichiarato il primo cittadino – che ha portato a gestire decine e decine di milioni di euro e che ha visto concludere tante tante opere all’insegna del buon governo”.