Thomas Rottensteiner è il nuovo presidente della Federghiaccio

BOLZANO (ITALPRESS) – Thomas Rottensteiner è il nuovo presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Fisg). L’imprenditore altoatesino classe 1963, che succede ad Andrea Gios, nell’assemblea elettiva di Bolzano ha ottenuto 1.597 voti, pari al 77,29% delle preferenze, e ha superato la concorrenza della seconda candidata alla presidenza, Federica Manzoni Pesenti – fermatasi a 468 voti, pari al 22,65% – aprendo così il suo primo mandato alla guida della Federghiaccio. Una sola scheda bianca (0,048% dei voti complessivi) ha completato il quadro.

“Sono felice ed emozionato di essere il nuovo presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio – ha dichiarato Rottensteiner dopo l’esito del voto -. Ringrazio le società sportive, i corpi militari, i dirigenti, i rappresentanti degli atleti, dei tecnici e tutti coloro che oggi hanno partecipato a questo confronto democratico. Sono grato del sostegno ricevuto da chi ha espresso un voto per me, ma voglio ribadire anche a tutti coloro che non mi hanno votato che sono e sarò il presidente di tutti, con attenzione a tutte le componenti federali. Sono motivato per lavorare fin da subito al 100%, dando il mio contributo e raccogliendo le idee e le proposte del Consiglio Federale. Auguro pertanto anche a tutti i consiglieri eletti di poter lavorare con grande impegno e al massimo delle loro possibilità”.

– foto ufficio stampa Fisg –

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