Terza Categoria. Esordio vincente anche per Acquaviva, Bompensiere e Montedoro

Dopo gli anticipi del sabato, con la sfida vinta dall’Atletico San Cataldo 1-0 contro l’Atletico Mussomeli (nella foto) alla presenza del presidente della Figc Nissena Giorgio, e dopo il largo successo del Vallelunga sulla Caterinese B Under 21, la domenica calcistica ha proposto il resto del programma relativamente alla prima giornata.

Nel dettaglio, l’Acquaviva ha superato 2-1 la Polisportiva Riesina. Per i padroni di casa gol di Caruso e Capitano, mentre per gli ospiti ha segnato Jammeh nel contesto di un match tra i più equilibrati tra quelli che si sono disputati in questo primo turno di campionato. Il Bompensiere di mister Michelangelo Benvissuto ha superato con un netto 0-3 esterno l’Altariva di Riesi con doppietta di Mulè e rete di Giuseppe Arnone. Per la squadra del più piccolo Comune della Provincia di Caltanissetta un avvio davvero notevole.

Infine, nella prima giornata in cui ha riposato la Don Bosco Mussomeli, il Montedoro ha superato nettamente in trasferta la Buterese con un tennistico 0-6. Montedoresi dominanti in una partita che li ha visti conquistare i primi tre punti di questo campionato contro un avversario apparso in giornata no. (Foto Delegazione provinciale Figc – Lnd).