Denise Pipitone, i genitori: “Buon 26° compleanno, possa arrivare presto il giorno in cui potremo finalmente riabbracciarti”

“Denise, buon 26° compleanno. Il nostro desiderio più grande è che tu possa festeggiare il tuo prossimo compleanno a casa, accanto a mamma, papà e alla tua famiglia, circondata da quell’amore unico che non ha mai smesso di aspettarti”. Lo scrivono sui social Piera Maggio e Pietro Pulizzi, genitori di Denise Pipitone, scomparsa il 1° settembre del 2004 da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Aveva 4 anni. “Ovunque tu sia, Denise, possa arrivare presto il giorno in cui potremo finalmente riabbracciarti. Buon compleanno, amore nostro”, continua il messaggio che i due genitori hanno rivolto alla loro figlia, oggi donna, scomparsa a pochi passi da casa. Proprio in merito a questa misteriosa scomparsa, questa sera andrà in onda la nuova docu-serie “Troviamo Denise: Storia di una bambina scomparsa” del giornalista Marco Maisano, che ripercorre le indagini e ipotesi investigative. (ITALPRESS).