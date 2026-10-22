Truffe su fondi UE, 10 misure cautelari tra Caltanissetta, Enna e Messina: sequestri per 900mila euro

Dieci misure cautelari nei confronti di 10 persone, sei delle quali sono state arrestate, residenti nelle province di Messina, Enna e Caltanissetta, sono state eseguite dai militari della Sezione Frodi Ue del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Roma. I provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna. L’indagine, condotta tra il 2024 e il 2025 sotto il coordinamento dell’Eppo, ha individuato due presunti gruppi criminali collegati tramite figure chiave, sospettate di organizzarne e promuoverne le attività. Secondo quanto ricostruito, i gruppi gestivano le richieste di sussidi agricoli per conto di decine di agricoltori locali, ricorrendo a pratiche ingannevoli per garantire l’ottenimento dei contributi dell’Unione Europea e arrecando così un danno agli interessi finanziari dell’Ue. Dalle indagini è inoltre emerso l’utilizzo di un Centro di Assistenza Agricola (Caa) operante abusivamente per l’elaborazione e la trasmissione delle pratiche di richiesta dei fondi. Il presunto sistema illecito coinvolgeva anche terreni agricoli concessi in locazione dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea), ente pubblico italiano istituito per sostenere il comparto agricolo e agevolare l’accesso ai fondi fondiari. In base a quanto accertato, i terreni venivano impiegati a supporto delle domande di finanziamento comunitario nonostante non fossero stati corrisposti i canoni previsti dalle relative convenzioni di concessione. Le persone coinvolte sono indagati per la presunta partecipazione ad associazioni a delinquere finalizzate alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e all’esercizio abusivo di funzioni pubbliche. L’indagine ha anche condotto all’emissione di decreti di sequestro per un importo complessivo di 900.000 euro, comprensivi di provvedimenti di sequestro per equivalente. (Adnkronos)