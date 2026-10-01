Sport, solidarietà e prevenzione: a Valderice arriva il “Triangolare del Cuore”

Grande attesa per il “Triangolare del Cuore”, la Festa dello Sport, Solidarietà e Sicurezza Stradale in programma per sabato 10 ottobre 2026, alle ore 18:30, presso lo Stadio Misericordia di Valderice. L’evento vedrà scendere in campo per un grande appuntamento di beneficenza la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti, con la partecipazione straordinaria di numerosi artisti di levatura nazionale, che sfideranno la rappresentativa delle Forze dell’Ordine e della AVIS Valderice. Una serata che unisce spettacolo e impegno sociale: i fondi raccolti saranno destinati a sostenere l’associazione “Teniamoci per Mano ONLUS” e lo sviluppo di progetti dedicati alla prevenzione e alla sicurezza stradale. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Valderice – Assessorato allo Sport e supportata da CONI/ACSI e numerosi partner del territorio. Tutta la cittadinanza e gli appassionati sono invitati a partecipare numerosi per vivere una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della generosità. Chi segna, sogna!