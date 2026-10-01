Caltanissetta, al via il Corso di lingua e letteratura greca per adulti promosso dall’AssociazioneVivArte APS

Al via presso l’Associazione VivArte di Caltanissetta, sita in Corso Vittorio Emanuele II, 53, il Corso di lingua e letteratura greca per adulti. L’iniziativa si rivolge a chi ha sempre voluto studiare la lingua di una delle civiltà che ha segnato la storia del Mediterraneo ma non l’ha mai fatto, a chi l’ha già studiata e desidera rinfrescarne la conoscenza e a chiunque senta il fascino di questo patrimonio linguistico e culturale.

A partire dal 30 ottobre, i locali dell’Associazione apriranno le porte a questo percorso formativo. “Vista l’esperienza positiva in altre città italiane, vogliamo offrire anche noi un corso di greco antico per adulti”, spiega la D.ssa Mastrosimone Liboria, presidente dell’Associazione VivArte APS “Conoscere una lingua significa comprendere la cultura in cui questa si è generata. Il mondo greco antico ha intrecciato la sua storia con numerose altre civiltà del Mediterraneo, lasciando un’impronta profonda e condivisa: la ritroviamo negli idiomi moderni, nei linguaggi tecnici e scientifici, in discipline quali la matematica e la medicina, nonché nella filosofia, nel teatro, nella musica e nella poesia. Approfondire la conoscenza del greco può aiutare a comprendere meglio la complessità dellanostra storia e del dialogo tra le culture”.

Il corso sarà tenuto dal professor Andrea Salvatore Alcamisi, docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta. La durata del corso è di 30 ore complessive, le lezioni, settimanali , di 2 ore.

Il costo, di euro 15,00, servirà a sostenere le spese organizzative.

Per info :Whatsapp: 3297975588