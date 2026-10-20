Sondaggio politico, Fratelli d’Italia primo partito e centrodestra avanti

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Fratelli d'Italia primo partito e centrodestra vincente contro il campo largo a prescindere dall'esito delle primarie tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. E' il quadro delineato dal sondaggio dell'istituto Noto per 'Porta a Porta', sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni oggi, 20 ottobre. Fratelli d'Italia si conferma al top al 28%, seguito dal Pd che sarebbe al 21% nell’ipotesi che fosse Elly Schlein la candidata a Palazzo Chigi mentre calerebbe al 19,3% (-1,7%) se il candidato del campo largo fosse Giuseppe Conte. Il Movimento 5 stelle, invece, si attesterebbe al 10,5% con Schlein alla guida del campo progressista e salirebbe al 13,5% (+3%) se fosse Conte il leader. Forza Italia è al 7%, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sarebbe al 6% con Schlein candidata e al 5,7% con Conte leader. La Lega è al 6%. Alleanza verdi e sinistra è al 6,5% in entrambe le ipotesi. Azione-Spazio pubblico è al 3,6% con Schlein e al 4% con Conte a capo della colazione di centrosinistra, Italia viva sarebbe al 2,8% con Schlein e al 2,2% con Conte leader. +Europa sarebbe all’1% in entrambi i casi. Noi moderati sarebbe all'1,5% in ogni caso, Progetto civico-Avanti Psi è all'1,1% con Conte e all’1,3 con Schlein. Sud chiama Nord (Cateno De Luca) insieme a Civici è all'1,0 %, come la lista del Partito Liberaldemocratico del segretario Luigi Marattin allo 0,6% e Più uno (Ruffini-Gabrielli) che si attesterebbe allo 0,3%. In generale, il centrodestra è al 44,1%, mentre il campo largo sarebbe al 43,9% con Conte Leader e al 43,4% con Schlein. La stima dell'affluenza è al 64% con Conte e al 63% con Schlein.

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