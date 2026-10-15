Sondaggio politico, crescono Fratelli d’Italia e Pd. Centrodestra vince con Vannacci

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cresce ancora e si conferma il primo partito. Il Pd sale, il Movimento 5 Stelle frena. E' il podio secondo il sondaggio realizzato dall'Istituto 'Only Numbers' (Ghisleri) per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni oggi, 15 ottobre. Rispetto all'ultima rilevazione del 28 settembre, Fratelli d'Italia guadagna lo 0,5%. La formazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva al 28% e aumenta il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein, che cresce dello 0,2% fino al 20,2%. Il M5S di Giuseppe Conte, invece, si attesta all'11,4% perdendo lo -0,2%. Al quarto posto tra i partiti, Forza Italia che, con il 7,9% (+0,1%), è davanti a Futuro nazionale di Roberto Vannacci, è stabile al 7%. Alleanza Verdi Sinistra, invece, è al 6,3% (-0,2%), la Lega è al 6% e perde mezzo punto (-0,5%). Seguono Azione-Renew Europe al 3,4% (+0,1%), Italia Viva-Casa Riformista al 2,4% (+0,2%), +Europa all'1,5% (+0,1%), Più Uno all’1,3%, Progetto Civico all’1% (all’esordio con il centrosinistra), Noi Moderati allo 0,9% (-0,1%) e Sud chiama Nord (nuova entrata nel centrodestra) allo 0,5%. Gli altri partiti raccolgono complessivamente il 2,2% (-3%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 38,9% (-5,8% rispetto all’ultima rilevazione). A livello di coalizioni, il centrodestra senza Vannacci si attesta al 43,3% in crescita dello 0,5% mentre il campo largo (Comprensivo di Italia Viva e +Europa) sarebbe al 44,1%, in crescita del 2,4%. Se si votasse oggi, con lo ‘Stabilicum’, secondo una simulazione sull’attribuzione dei seggi basata sulla rilevazione, il campo Largo avrebbe 218 seggi alla camera, il centrodestra – senza Futuro Nazionale – ne avrebbe 144. Al Senato, invece, la coalizione di centrosinistra avrebbe 110 senatori contro i 71 del centrodestra senza Futuro Nazionale. Se il centrodestra, invece, andasse al voto con Futuro Nazionale, in coalizione otterrebbe 225 seggi alla camera contro i 158 della coalizione di centrosinistra. A palazzo Madama, infine, il centrodestra con Vannacci avrebbe 117 senatori contro 75 del centrosinistra.

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