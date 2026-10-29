Istat, a settembre -7mila occupati sul mese, +198mila sull’anno

A settembre 2026 gli gli occupati in Italia diminuiscono di 7mila unità su agosto e aumentano di 198mila nell’anno. Lo rileva l’Istat sottolineando che gli occupati sono 24 milioni 328mila. I disoccupati aumentano di 4mila unità su agosto e di 117mila sull’anno. Gli inattivi tra i 15 ed i 64 anni diminuiscono di 3mila unità sul mese e di 293mila sull’anno. Il tasso di occupazione tra i 15 ed i 64 anni a settembre è stabile su agosto al 63% mentre quello di disoccupazione è stabile sul mese al 6,3%