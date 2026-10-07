Sicilia, cinque milioni di euro per 24 Ipab: «Via libera al contributo regionale per il 2026»

Cinque milioni di euro per 24 Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) della Sicilia. È quanto prevede il decreto del dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali che dispone l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle somme destinate agli enti ammessi ai contributi previsti dalla legge regionale in materia di interventi finanziari a favore delle Ipab. Le risorse sono destinate alle strutture che svolgono le proprie attività istituzionali e a quelle che, per situazioni oggettive esterne, hanno temporaneamente sospeso l’attività con prospettive di ripresa entro l’anno.

«Con questo stanziamento di 5 milioni di euro – dichiara l’assessore alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Nuccia Albano – confermiamo l’attenzione del governo Schifani verso le Ipab, realtà che svolgono un ruolo importante nel sistema sociale siciliano e che garantiscono, ogni giorno, servizi e sostegno alle persone più fragili. Le risorse saranno destinate anche al pagamento delle integrazioni stipendiali e degli oneri previdenziali del personale dipendente, dando così un supporto concreto agli enti e ai lavoratori. È un intervento che punta a garantire continuità ai servizi e a rafforzare la capacità di queste istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di rispondere ai bisogni delle comunità».

Il provvedimento assegna i contributi sulla base delle spese per il personale sostenute dagli enti e vincola le somme al pagamento delle integrazioni stipendiali e degli oneri previdenziali del personale dipendente. Il decreto, inoltre, dispone che i relativi mandati di pagamento siano emessi nei confronti degli enti per i quali risultano verificate le condizioni di liquidabilità ed esigibilità, anche in relazione a procedure giudiziarie esecutive in corso.

Il decreto è stato pubblicato sul portale della Regione Siciliana a questo indirizzo.