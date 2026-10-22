Caltanissetta. Il 25 ottobre c’è il XXI Corteo Medievale con il Conte Ruggero D’Altavilla e la Contessa Adelasia

CALTANISSETTA – Domenica 25 ottobre 2026, la città di Caltanissetta tornerà a immergersi nelle suggestive atmosfere del Medioevo in occasione del XXI Corteo Medievale, organizzato dall’Associazione Culturale Santa Maria degli Angeli, presieduta dalla Professoressa Olga Valenza, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta.

Giunta alla sua ventunesima edizione, la manifestazione rappresenta un appuntamento dedicato alla valorizzazione della storia, della cultura e delle tradizioni cittadine, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria delle radici normanne di Caltanissetta. Protagonisti ideali della rievocazione saranno il Conte Ruggero d’Altavilla, figura fondamentale della conquista normanna della Sicilia, e la Contessa Adelasia, sua nipote, alla quale la tradizione storica locale lega il ricordo del Castello di Pietrarossa, dove avrebbe trascorso parte della propria vita e trovato la morte. Il Castello di Pietrarossa, con le sue antiche mura che ancora oggi dominano la città, costituisce una delle testimonianze più significative del passato medievale nisseno e rappresenta un simbolo della memoria e dell’identità collettiva. Il XXI Corteo Medievale farà rivivere il fascino di un’epoca lontana attraverso un’atmosfera ricca di suggestioni, colori e tradizioni.

Ad arricchire la manifestazione sarà la presenza degli sbandieratori, che con le loro spettacolari esibizioni, i movimenti coreografici e il volteggiare delle bandiere contribuiranno a ricreare lo splendore e la solennità delle antiche celebrazioni medievali. Un momento di particolare interesse sarà inoltre dedicato alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio. Il Maestro Lillo De Fraia delizierà i cittadini con il tradizionale cannolo siciliano, autentico simbolo dell’arte dolciaria della nostra città, offrendo un’occasione per celebrare anche i sapori e le tradizioni che rendono unica la nostra terra. La manifestazione unirà così storia, spettacolo, cultura e gastronomia, coinvolgendo cittadini e visitatori in una giornata all’insegna della riscoperta delle proprie radici.

La giornata di domenica 25 ottobre 2026 avrà inizio alle ore 17:00, con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di San Sebastiano. Alle ore 17:45 prenderà il via il XXI Corteo Medievale, che partirà da Piazza Garibaldi e attraverserà Piazza Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele, Via Paolo E. Giudici, Via San Domenico, Piazza San Domenico e Via Angeli, fino a raggiungere Largo Contessa Adelasia, ai piedi dello storico Castello di Pietrarossa. Un percorso dal profondo valore simbolico, che condurrà idealmente i partecipanti nel cuore della Caltanissetta medievale, fino al luogo legato alla memoria della Contessa Adelasia.

La Presidente dell’Associazione Culturale Santa Maria degli Angeli, Prof.ssa Olga Valenza, promuove attraverso questa iniziativa la valorizzazione della memoria storica cittadina e la trasmissione alle nuove generazioni dell’amore per le proprie origini. Il Corteo Medievale non vuole essere soltanto una manifestazione rievocativa, ma anche un’occasione di crescita culturale e di riscoperta di quel patrimonio di storia, fede e tradizioni che costituisce una ricchezza preziosa per l’intera comunità. Rievocare le figure di Ruggero d’Altavilla e della Contessa Adelasia significa riportare l’attenzione su una pagina importante della storia siciliana e sul ruolo che il Castello di Pietrarossa ha avuto nella memoria della città.

L’Associazione Culturale Santa Maria degli Angeli invita tutta la cittadinanza, le famiglie, i giovani e i visitatori a partecipare numerosi a questa ventunesima edizione. Sarà un’occasione per vivere insieme il fascino del Medioevo, ammirare le esibizioni degli sbandieratori, riscoprire la storia della città e gustare la tradizione del cannolo siciliano grazie alla presenza del Maestro Lillo De Fraia. Un evento che unisce passato e presente, memoria e tradizione, nella consapevolezza che conoscere la propria storia significa custodire la propria identità. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e grazie al prezioso sostegno degli sponsor che contribuiscono alla sua realizzazione. (foto di repertorio)