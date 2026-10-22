Super Zes in Sicilia, oltre 200 milioni alle imprese. Schifani: «Dal miglioramento dei conti nuove risorse per investimenti e lavoro»

Il governo Schifani rafforza il sostegno alle imprese siciliane con oltre 200 milioni di euro per il completamento del credito d’imposta Zes relativo al 2025. Il provvedimento, approvato dall’Ars nell’ambito delle variazioni di bilancio 2026, finanzia il 25 per cento dell’agevolazione richiesta rimasto scoperto dopo le assegnazioni statali, assicurando ai beneficiari l’intero importo spettante.

«Il miglioramento dei conti ci consente di sostenere le imprese e il lavoro con risorse proprie – dichiara il presidente Renato Schifani –. In anticipo sulle altre Regioni, abbiamo scelto di finanziare la quota residua del credito d’imposta, garantendo il massimo beneficio a chi ha investito in Sicilia. È un impegno che manteniamo verso il nostro sistema produttivo, perché gli imprenditori possano programmare nuove iniziative e nuove assunzioni contando sul sostegno delle istituzioni. La crescita va accompagnata con scelte di bilancio coerenti: è la direzione che il mio governo continua a seguire».

L’intervento regionale consentirà anche di accelerare il percorso delle erogazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le 2.353 domande presentate dalle imprese riguardano investimenti già realizzati per oltre un miliardo e 625 milioni di euro destinati a impianti, macchinari, attrezzature e immobili. Il credito d’imposta complessivamente richiesto ammonta a 836,8 milioni: le risorse statali ne coprono circa 627,6 milioni, pari al 75 per cento. Con l’integrazione regionale saranno finanziati i restanti 209,2 milioni.