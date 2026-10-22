Poliziotto salva la vita ad una bambina che stava soffocando: decisiva la manovra di disostruzione delle vie aeree

Gesto eroico, quello di un assistente della Polizia di Stato in forza presso la Squadra Mobile di Firenze che, libero dal servizio, è intervenuto riuscendo a salvare una bambina che stava soffocando. Il poliziotto, vedendo che la bimba stava soffocando, ha provveduto a praticarle la manovra di disostruzione delle vie aeree. In questo modo le ha salvato la vita.

L’agente, quando è accaduto il fatto, era a cena con la sua famiglia. Sembrava una normale serata da trascorrere con i suoi, e invece, improvvisamente, s’è accorto che la bambina tossiva e stava soffocando. E’ stato allora che, senza pensarci un solo attimo, è intervenuto con la manovra si disostruzione delle vie aeree. Abbracciandola da dietro, all’altezza dell’addome, ha effettuato diverse spinte fino a liberarla dal frammento di cibo che le impediva di respirare.

In questo modo la bimba ha ripreso a respirare e, soprattutto, è riuscita a scamparla. Per il Poliziotto tanti complimenti da parte degli altri, mentre in cuor suo ha potuto proseguire la sua cena in famiglia consapevole di aver contribuito a salvare una vita umana.