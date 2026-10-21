Ordigno esplosivo in un bancomat nel Catanese, evacuata una scuola

Una ‘marmotta’ esplosiva in un bancomat e una scuola evacuata in via precauzionale. Attimi di paura a Mineo, nel Catanese, dopo la segnalazione, da parte del personale di vigilanza, della presenza di un ordigno inserito all’interno dello sportello Atm di una banca in pieno centro. L’allarme, giunto al 112, ha consentito l’immediato intervento dei carabinieri che hanno raggiunto l’istituto di credito e messo in sicurezza l’area. L’ordigno, comunemente conosciuto come ‘marmotta’, viene utilizzato in alcuni assalti agli sportelli automatici per provocarne l’esplosione e consentire il prelievo del denaro contenuto. Dopo aver delimitato l’area, i militari hanno disposto, a scopo precauzionale l’evacuazione del plesso Capuana dell’istituto comprensivo ‘Carlo Alberto Dalla Chiesa’. Gli artificieri antisabotaggio dei Comandi provinciali di Catania e Caltanissetta hanno poi provveduto alla rimozione dell’ordigno e al suo successivo brillamento, operando in coordinamento con i militari già presenti e alla presenza del personale sanitario del 118 e dei vigili del fuoco. Non si registrano danni o feriti. Sono in corso gli accertamenti, anche attraverso l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili. (Loc/Adnkronos)