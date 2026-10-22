GdiF Caltanissetta: il comandante interregionale dell’Italia sudoccidentale in visita al comando provinciale nisseno

Nella giornata di oggi, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Mattana, Comandante Interregionale dell’Italia

Sud-Occidentale, ha effettuato una visita istituzionale presso il Comando Provinciale di Caltanissetta.

L’Alto Ufficiale, accompagnato dal Comandante Regionale Sicilia, Gen. D. Stefano Lombardi, è stato accolto al

suo arrivo dal Comandante Provinciale, Col. Piergiorgio Vanni. Successivamente, il Generale Mattana ha

incontrato una rappresentanza di militari in forza ai Reparti della provincia nissena, unitamente ai membri delle

sezioni locali dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) e ai delegati delle associazioni

professionali a carattere sindacale tra militari.

Nella circostanza, il Comandante Interregionale ha espresso apprezzamento per le attività operative

quotidianamente svolte dalle Fiamme Gialle, sottolineando l’importanza dell’azione del Corpo nella tutela degli

interessi economico-finanziari del Paese ed esortando tutti i militari a proseguire, con immutato impegno,

nell’attività di contrasto a ogni forma di illegalità.

A suggello dell’impegno profuso sul territorio, il Comandante Interregionale ha consegnato riconoscimenti di

ordine morale ai militari che si sono distinti in importanti operazioni di servizio dirette a impedire l’infiltrazione

della criminalità organizzata nel tessuto economico legale e a contrastare l’evasione fiscale e il riciclaggio di

capitali illeciti anche tramite il sequestro dei patrimoni accumulati illegalmente.

In un successivo briefing operativo, il Gen. C.A. Francesco Mattana ha incontrato gli Ufficiali e i Comandanti di

Reparto ai quali ha rimarcato le linee di indirizzo strategico che devono caratterizzare l’attività della Guardia di

Finanza.

La visita si è conclusa con il ringraziamento del Comandante Provinciale Colonnello Piergiorgio Vanni, che ha

assicurato il totale e costante impegno delle Fiamme Gialle di Caltanissetta nel garantire la legalità sul territorio.

Nel corso della mattinata, il Generale ha avuto modo di incontrare anche i Vertici istituzionali della provincia ai

quali ha rinnovato l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto agli illeciti economico finanziari, ricevendo

attestazioni di stima per l’impegno profuso dalle Fiamme Gialle.