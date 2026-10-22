Iva Zanicchi, ‘gli scontri a Milano? Se spacchi vetrine, anche a 13 anni, ti punisco. E se i genitori ti giustificano, faccio lo stesso anche con loro”

La querelle tra i cantanti sui disordini avvenuti lo scorso weekend a Milano? “È un problema serissimo, gravissimo, intollerabile. Se a 13 anni hai la capacità e l’intelletto di spaccare una vetrina e rubare, io ti punisco. Ti prendo a calci in culo e ti faccio fare almeno dieci chilometri così, a calci”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Iva Zanicchi, intervistata da Giorgio Lauro e Nancy Brilli sugli scontri avvenuti qualche giorno fa. Lo Stato fa delle leggi che applica. Lei parla in modo figurato?, le è stato chiesto. “No, ma che senso figurato, calci nel sedere veri. E poi a questi ragazzi direi un’altra cosa”. Quale? “Per favore, portatemi a casa vostra, dai vostri genitori, voglio conoscere papà e mamma. E se questi mi dicessero ‘signora Zanicchi, ma loro sono ragazzi, hanno fatto delle ragazzate’, a quel punto prenderei a calci nel culo anche loro, facendogli fare il giro della città…”