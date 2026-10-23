Sferetta metallica nel tiramisù, maxi richiamo alimentare: i lotti interessati

(Adnkronos) – Il ministero della Salute ha richiamato due lotti di tiramisù per rischio fisico: dentro ci sarebbe, infatti, una sfera di acciaio. Si tratta di due confezioni da 200 grammi, messe in commercio da Jack di Zazzali Giovanni. I lotti sono il 23OTT26 e il 26OTT26. La sede dello stabilimento è ad Albareto in provincia di Parma in località Gotra Case Palazzina. Possibile presenza di corpo estraneo metallico, una sferetta d'acciaio, all'interno della vaschetta. Non consumare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita.

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