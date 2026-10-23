Salute

Sferetta metallica nel tiramisù, maxi richiamo alimentare: i lotti interessati

AdnKronos

Sferetta metallica nel tiramisù, maxi richiamo alimentare: i lotti interessati

Ven, 23/10/2026 - 17:02

Condividi su:

(Adnkronos) – Il ministero della Salute ha richiamato due lotti di tiramisù per rischio fisico: dentro ci sarebbe, infatti, una sfera di acciaio. Si tratta di due confezioni da 200 grammi, messe in commercio da Jack di Zazzali Giovanni. I lotti sono il 23OTT26 e il 26OTT26.  La sede dello stabilimento è ad Albareto in provincia di Parma in località Gotra Case Palazzina.   Possibile presenza di corpo estraneo metallico, una sferetta d'acciaio, all'interno della vaschetta. Non consumare il prodotto e riconsegnarlo al punto vendita. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta