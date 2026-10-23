Caso Policlinico, interviene il Presidente del Consiglio comunale Bruzzaniti: “Caltanissetta non deve piangersi addosso, deve credere in se stessa”

Il Presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta, Gianluca Bruzzaniti, è intervenuto sul tema dell’istituzione del Policlinico del Centro Sicilia e ha annunciato la convocazione di un Consiglio comunale dedicato all’argomento.

Si riportano di seguito le dichiarazioni del Presidente del pubblico consesso cittadino:

“La vicenda del Policlinico universitario e il recente emendamento all’ARS hanno riacceso l’attenzione su una questione fondamentale per il futuro del nostro territorio. Come ho già sostenuto, la realizzazione del Policlinico a Enna non può essere considerata una soluzione scontata né un fatto compiuto, anzi ritengo sia remota come possibilità.

Caltanissetta ha tutte le ragioni per rivendicare un ruolo da protagonista e pretendere che la propria candidatura venga valutata concretamente, soprattutto grazie alla presenza del Dea di II livello.

Per approfondire ulteriormente la tematica ho convocato, con l’avallo della totalita dei dei consiglieri comunali, un Consiglio Comunale dedicato alla vicenda Policlinico, al quale saranno invitati tutti i deputati regionali e nazionali, gli assessori regionali alla Sanità e all’Università, il sottosegretario di Stato Dell’Utri e il Direttore Generale dell’ASP. L’obiettivo è fare chiarezza, ottenere risposte e rassicurazioni sull’ipotesi di realizzare il Policlinico a Caltanissetta e comprendere quali siano le reali prospettive per la nostra città.

A quanti, in queste ore, hanno definito Caltanissetta una città inutile, rispondo che non è con il pessimismo e la rassegnazione che si costruisce il futuro, ne tantomeno con la propaganda elettorale. Le critiche sono legittime, ma oggi abbiamo bisogno di unità, determinazione e amore per la nostra terra. Non dobbiamo fare una battaglia contro Enna, ma far riconoscere il ruolo della nostra città in una partita decisiva per il futuro della Sicilia centrale.

Lo dobbiamo ai nostri cittadini, ai nostri giovani e soprattutto ai nostri figli.

È il momento di fare squadra, superare le divisioni e sostenere con forza le ragioni della nostra città. Caltanissetta ha un’opportunità importante e non possiamo permetterci di sprecarla.

Caltanissetta non deve piangersi addosso: deve credere più spesso credere in se stessa, alzare la testa e lottare per il proprio futuro”.