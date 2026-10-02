Sicilia, M5s: ancora uno scandalo in orbita Schifani, giunta vada a casa

“Anche oggi i siciliani hanno appreso la notizia di uno scandalo che riguarda la politica di centrodestra in Sicilia e in particolare persone che hanno orbitato intorno alla Giunta Schifani. La vicenda giudiziaria che riguarda un presunto giro di mazzette nell’ambito della Commissione tecnica specialistica regionale per le autorizzazioni ambientali è gravissima. Così come estremamente allarmante è il fatto che sia stato richiesta dalla Procura di Palermo l’arresto di Gaetano Armao, che fino a pochi mesi fa era al vertice della Commissione ed è anche consigliere giuridico del presidente Schifani. È evidente che la giunta regionale siciliana e i partiti che la sostengono ignorano il concetto di etica pubblica, con tutto quello che è successo sul piano giudiziario ed etico negli ultimi tempi andare a casa è il minimo sindacale per rispetto verso i cittadini”.

Lo affermano in una nota i parlamentari M5S eletti all’Ars insieme ai deputati e ai senatori siciliani M5S eletti alla Camera e al Senato.