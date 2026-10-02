Serie D. Trasferta tosta per la Nissa, contro la Nuova Igea Virtus invertire la rotta e ritrovare i 3 punti

Inizia per la Nissa un mese di ottobre impegnativo, trenta giorni che possono decidere se non una stagione, una parte comunque considerevole di essa. Al momento, dopo 5 gare di campionato, la squadra di Giovannone ha conquistato appena 7 punti, con 2 vittorie, un pari e due sconfitte. E domenica, 4 ottobre, prima di tre trasferte ottobrine contro l’Igea Virtus. I biancoscudati, la domenica successiva, saranno impegnati, sempre fuori casa, contro il Ragusa (11 ottobre), poi il 18 terza tappa con il big match del “Tomaselli” contro la Reggina e infine quarta ed ultima tappa il 25 ottobre ancora in trasferta contro il Sambiase.

Insomma, un calendario non proprio facile per i biancoscudati del presidente Luca Giovannone che necessitano di scrollarsi di dosso l’ingombrante fardello di due sconfitte di fila, contro Avola e Vibonese, che hanno lasciato il segno non solo sulla classifica ma anche sul morale del gruppo. Ecco perché diventano importanti queste quattro sfide di campionato: dovranno infatti dire dove e se questa Nissa può arrivare. Quesiti che, al momento, non sono facili da dipanare.

Domenica c’è la trasferta allo stadio “D’Alcontres – Barone” contro un’Igea Virtus che, se pur in Coppa Italia, ha già battuto la Nissa con un netto 1-3 al “Tomaselli” (ore 15). In generale i messinesi non sono esattamente una squadra di scarso valore, ma un gruppo molto ben organizzato con elementi di qualità, individualità di rilievo come anche un gioco corale in grado di mettere in difficoltà chiunque. L’Igea Virtus ritroverà una Nissa che può e deve ritrovarsi.

I biancoscudati hanno necessità di ritrovare quello spirito di gioco e di gruppo espresso nei due match casalinghi contro Vigor Lamezia e Trapani. Il tecnico Moschella (nella foto), in settimana ha lavorato sodo per compattare il gruppo e crearsi una sua idea di Nissa da proporre poi in campo. Ovviamente, si sa bene che nessuno possiede bacchette magiche: occorre il lavoro, occorre ritrovare motivazioni che consentano alla squadra di andare oltre e di superare il difficile momento attuale. Per la Nissa sarà importante ritrovare a Barcellona Pozzo di Gotto l’atteggiamento giusto per imporsi. I biancoscudati hanno una rosa di tutto rispetto, hanno qualità, esperienza, individualità, ma occorre tradurre questi valori aggiunti in risultati sul campo.

Sulla carta l’Igea, sfruttando anche il fattore campo e il precedente di Coppa Italia, arriva al match di domenica con i favori del pronostico, ma guai a dare la Nissa per spacciata! La squadra del patron Giovannone ha una qualità non seconda a nessuno e può permettersi il lusso di schierare due squadre diverse e di ribaltare qualsiasi partita. Ecco perché ci sono tutti i presupposti domenica alle 15 per vedere un match di grandissima qualità e intensità tra due squadre che, se pur con situazioni e ambizioni di classifica, sono in grado di dare vita ad un confronto di spessore. Nelle ultime ore Butano, classe 2008, portiere di belle speranze, ha risolto consensualmente il suo rapporto con la Nissa. In precedenza, la società biancoscudata ha puntato sull’ex Trapani Daniel Maggiore, anche lui 2008.

Sarà interessante capire che Nissa schiererà dal primo minuto Moschella al “D’Alcontres – Barone”. La squadra vista all’opera nel primo tempo e nei primissimi minuti della ripresa con la Vibonese, al netto dell’infortunio del portiere della Nissa, è sembrata un gruppo intraprendente, che ha creato le sue occasioni per passare, e con la doppia traversa del secondo tempo, avrebbe potuto anche momentaneamente pareggiarla. La squadra ha bisogno di svoltare, ma per riuscirci deve dare continuità e ritmo al suo gioco: quella continuità e quel ritmo che, purtroppo, si sono visti solo a tratti con la Vibonese.

Negli ultimi precedenti di serie D, allo stadio D’Alcontres – Barone la Nissa non ha mai vinto: solo un pari 0-0 nella stagione 2024/2025 e una sconfitta 3-2 la passata stagione. Pertanto i biancoscudati scenderanno in campo con l’intenzione di interrompere questa striscia negativa e di conquistare la vittoria a Barcellona Pozzo di Gotto. Arbitrerà Nuova Igea Virtus – Nissa Gianluca Toselli di Gradisca d’Isonzo, con guardalinee Federico Monardo di Bergamo e Domenico Damato di Milano. Il biglietto del match è acquistabile dai tifosi della Nissa presso lo store della Nissa anche nella giornata di sabato 3 ottobre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00.