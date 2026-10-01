Serie D. La Nissa smentisce l’esistenza di divisioni e contrapposizioni all’interno dell’assetto societario

La NISSA F.C. per il tramite dell’Amministratore Unico Antonio Marrone e del Direttore Sportivo Lorenzo Giovannone, ha ritenuto necessario intervenire in merito ad alcune indiscrezioni e ricostruzioni diffuse nelle ultime ore relativamente a presunte tensioni all’interno del gruppo squadra e della Società. A tal riguardo, “la Nissa smentisce in maniera categorica che, al termine della gara contro l’Avola, si sia verificata una rissa tra i propri tesserati. Allo stesso modo, la Società respinge con fermezza le ricostruzioni che descrivono uno spogliatoio privo di equilibrio e armonia o l’esistenza di divisioni e contrapposizioni all’interno dell’assetto societario”.

“La Società biancoscudata – ha proseguito – ribadisce che tutte le proprie componenti – societaria, dirigenziale, tecnica e sportiva – operano quotidianamente, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle rispettive competenze, con unità d’intenti, senso di responsabilità e piena condivisione degli obiettivi. L’Amministratore Unico Antonio Marrone e il Direttore Sportivo Lorenzo Giovannone confermano la piena sintonia nella conduzione delle rispettive attività e il comune impegno a operare esclusivamente nell’interesse della Società, della squadra e dei colori della Nissa. Non sussistono, pertanto, situazioni di disequilibrio né all’interno dello spogliatoio né nei rapporti tra le principali figure societarie e sportive.

La Società ritiene fondamentale, soprattutto in questa fase della stagione, preservare la serenità dell’ambiente e consentire alla squadra e allo staff tecnico di proseguire il proprio lavoro con la necessaria concentrazione. La Nissa F.C. continuerà a perseguire i propri obiettivi con serietà, compattezza e responsabilità, mantenendo come unico e imprescindibile riferimento il bene della Nissa”.