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Serie D. La Nissa ha un nuovo portiere: preso Daniel Maggiore (classe 2008)

Redazione 1

Serie D. La Nissa ha un nuovo portiere: preso Daniel Maggiore (classe 2008)

Gio, 01/10/2026 - 15:08

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La Nissa ha un nuovo portiere. Si tratta di Dᴀɴɪᴇʟ Mᴀɢɢɪᴏʀᴇ (nella foto), classe 2008. Lo ha annunciato la società tramite un comunicato ufficiale. Il ragazzo negli ultimi anni è stato protagonista di un importante percorso di crescita sviluppato tra settore giovanile, calcio dilettantistico e rappresentative della Lega Nazionale Dilettanti. Il suo percorso calcistico è iniziato nella Fortitudo Bagheria, società del suo paese, prima del passaggio, all’età di appena 9 anni, al settore giovanile del Palermo, dove è rimasto fino ai 13 anni. Terminata la prima esperienza in rosanero, Daniel è tornato alla Fortitudo Bagheria, vivendo una stagione particolarmente significativa: la squadra ha raggiunto la finale regionale per il titolo Under 15 e il giovane portiere ha ottenuto la convocazione al Torneo delle Regioni in Piemonte, oltre a partecipare ad alcuni raduni della rappresentativa nazionale LND.

L’anno successivo è arrivata la chiamata del Trapani, con cui ha conquistato il campionato Under 17 Élite da sotto età. Anche in questa occasione è arrivata la convocazione al Torneo delle Regioni, ancora una volta da sotto età. Nella stessa stagione ha inoltre fatto parte della rappresentativa che ha conquistato il Trofeo Benedetto Piras a Cagliari, mantenendo la porta inviolata per tutta la competizione. La crescita di Maggiore è proseguita anche nel calcio dei grandi. Dopo l’esperienza nel settore giovanile del Trapani, ha scelto di misurarsi con il campionato di Eccellenza, esordendo tra i senior e collezionando tre presenze. Anche in quell’occasione è arrivata la convocazione al Torneo delle Regioni, la sua terza partecipazione alla prestigiosa competizione. Nella stagione successiva è tornato al Trapani, aggregandosi alla Primavera 3, e ha ricevuto anche la convocazione in prima squadra in Serie C, in occasione della gara contro la Casertana. Un percorso importante per un ragazzo del 2008, fatto di esperienze e tappe significative, che oggi porta Daniel Maggiore vestire la maglia della Nissa.

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