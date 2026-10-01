Serie D. La Nissa ha un nuovo portiere: preso Daniel Maggiore (classe 2008)

La Nissa ha un nuovo portiere. Si tratta di Dᴀɴɪᴇʟ Mᴀɢɢɪᴏʀᴇ (nella foto), classe 2008. Lo ha annunciato la società tramite un comunicato ufficiale. Il ragazzo negli ultimi anni è stato protagonista di un importante percorso di crescita sviluppato tra settore giovanile, calcio dilettantistico e rappresentative della Lega Nazionale Dilettanti. Il suo percorso calcistico è iniziato nella Fortitudo Bagheria, società del suo paese, prima del passaggio, all’età di appena 9 anni, al settore giovanile del Palermo, dove è rimasto fino ai 13 anni. Terminata la prima esperienza in rosanero, Daniel è tornato alla Fortitudo Bagheria, vivendo una stagione particolarmente significativa: la squadra ha raggiunto la finale regionale per il titolo Under 15 e il giovane portiere ha ottenuto la convocazione al Torneo delle Regioni in Piemonte, oltre a partecipare ad alcuni raduni della rappresentativa nazionale LND.

L’anno successivo è arrivata la chiamata del Trapani, con cui ha conquistato il campionato Under 17 Élite da sotto età. Anche in questa occasione è arrivata la convocazione al Torneo delle Regioni, ancora una volta da sotto età. Nella stessa stagione ha inoltre fatto parte della rappresentativa che ha conquistato il Trofeo Benedetto Piras a Cagliari, mantenendo la porta inviolata per tutta la competizione. La crescita di Maggiore è proseguita anche nel calcio dei grandi. Dopo l’esperienza nel settore giovanile del Trapani, ha scelto di misurarsi con il campionato di Eccellenza, esordendo tra i senior e collezionando tre presenze. Anche in quell’occasione è arrivata la convocazione al Torneo delle Regioni, la sua terza partecipazione alla prestigiosa competizione. Nella stagione successiva è tornato al Trapani, aggregandosi alla Primavera 3, e ha ricevuto anche la convocazione in prima squadra in Serie C, in occasione della gara contro la Casertana. Un percorso importante per un ragazzo del 2008, fatto di esperienze e tappe significative, che oggi porta Daniel Maggiore vestire la maglia della Nissa.