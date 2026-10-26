Serie D. In casa Nissa risoluzione consensuale del contratto per il centrale difensivo Luca Bruno

All’indomani della partita persa con il Sambiase, la quinta in 9 gare disputate, in casa Nissa arriva la prima novità di un certo rilievo sul fronte tecnico. E’ di poco fa la notizia che il capitano Luca Bruno ha chiesto la risoluzione consensuale del proprio contratto che lo legava alla Nissa per poter approdare in altra squadra.

Il centrale difensivo biancoscudato, classe 1996, fin qui, in questo campionato aveva sempre giocato in campionato con 9 presenze e due cartellini gialli rimediati. Nelle due precedenti stagioni con la Nissa, aveva totalizzato 20 presenze nel campionato 2024/2025 e 30 presenze lo scorso campionato 2025/2026 ed era stato un giocatore centrale nel progetto Nissa targato Giovannone. Una richiesta, quella di Luca Bruno, che la società biancoscudata ha esaudito. La Nissa lo ha ringraziato per quanto da lui fatto nel corso delle stagioni precedenti in serie D, augurandogli il classico in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera calcistica.